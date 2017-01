Your name.: dal 18 gennaio arriva in Italia il romanzo per J-POP Manga

Riportiamo dalla pagina Facebook diIn attesa di vedere il bellissimo film in italiano, grazie a, dal 18 gennaio troverete in tutte le fumetterie e librerie il libro che il regista ha pubblicato mentre lavorava al film campione d'incassi, best seller da un milione e mezzo di copie vendute nel solo Giappone."Il romanzo l’ho scritto da solo, mentre il film è una struttura costituita da tante persone." racconta l'autore nella postfazione, dove spiega le ragioni della sua fatica letteraria: "Il motivo è che ho sentito che da qualche parte ci fossero ragazzi e ragazze come Taki e Mitsuha. Questa è ovviamente una storia di fantasia, eppure credo che da qualche parte esistano persone che hanno vissuto esperienze e provano sentimenti simili a loro. Che hanno perso figure o luoghi importanti e che hanno deciso di lottare lo stesso”.Nei commenti l'editore aggiunge che la novel sarà acquistabile sullo store diil giorno stesso e su Amazon nei successivi, avrà un costo die non è prevista una versione e-book. In aggiunta, l'editoreha annunciato che il libro conterrà al suo interno un segnalibro per ottenere uno sconto sulla stagione anime al cinema, che inizierà proprio con Your Name. il