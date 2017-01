una proiezione sul suo film dedicato ai Pupi Napoletani e Siciliani

premierà anche il vincitore

un workshop sugli effetti speciali in computer grafica

In arrivo da Londra il Game Producersarà il primo ospite al Cavacon 2017 il festival nazionale del Comics and Games a Cava DÈ Tirreni in programma dal 6 al 8 gennaio presso la Mediateca Marte in C.so Umberto I, 137 a Cava DÈ Tirreni (SA), organizzato dal Direttore dell'evento Francesco Nobile, con il suo team Rosaria Senatore, Caterina Giordano, Adriano Tartaglione e Marina D'Esposito.Diego Vida, noto per aver lavorato in pellicole Hollywoodiane quali Mission Impossible, Fast and Furious e nel recente videogioco dei cretori di Castlevania intitolato Bloodstained che presenterà alla conferenza sui videogiochi, terrà anchein quanto prima forma di animazione manuale con più di 3 secoli di storia Campana che saranno messi in scena durante la sua presentazione con la marionettistica Corelli storici Pupari di Napoli per uno show dal vivo.Diego Vidadel torneo di Mortal Kombat organizzato dalla BD Gaming, inoltre terrà ancheaperto a tutti gli appassionati per comprendere meglio la messa in produzione e le origini dell'animazione, dalla manuale, alla stop motion, i cartoni animati, gli effetti speciali e modelli in scala come pure le Action Figures anche gli Animatronics a comando remoto fino agli effetti visivi, integrati sia nelle produzioni cinematografiche che videoludiche, e vedrà la partecipazione del Propmaker ed Effettista il maestro Pietro Tenoglio con più di quarantanni di film internazionali.Gli orari per incontrare Diego Vida.Opera dei Pupi - Venerdi 6 ore 18,30 sala Space ArenaEffetti Speciali CG - Sabato 7 ore 11,30 sala Space 1Game Conference - Sabato 7 ore 18 sala Space 1