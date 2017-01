Periodo d'oro nei cinema giapponesi: In This Corner of the World incassa 1 miliardo di yen

L'opera narra la storia di una famiglia che cerca di riprendere in mano la propria vita nella città di Kure, sulla costa della prefettura di Hiroshima, dopo il terribile sgancio dell'atomica sulla città. La protagonista è la solare e onesta Suzu Urano, che sposa un ufficiale della marina militare di stanza al distretto di Kure. Spinta dalle migliori intenzioni, Suzu si anima all'idea di iniziare una nuova vita con Hojo e la sua famiglia e, dopo aver lasciato la città natale, la giovane si adatta piuttosto bene alla sua nuova vita a Kure, stringendo amicizia con Rin Shiroki. Tuttavia Suzu viene a conoscenza della relazione segreta che in passato Rin ebbe proprio con Shusaku. Ad innalzare la tensione contribuiranno poi l'arrivo in città di: Tetsu Mizuhara, vecchio compagno di scuola e primo amore di Suzu; e Keiko, la sorella di Shusaku, che fa ritorno in famiglia dopo un doloroso divorzio. Non mancano i drammi derivanti dalla guerra: il fratello maggiore di Suzu è stato ucciso al fronte e la giovane sconta inoltre la perdita della sua adorata nipote, oltre che del suo braccio destro, avvenuti quando le due si sono imbattute in un ordigno rimasto inesploso dai bombardamenti aerei del marzo 1945.

Nel cast di doppiaggio troviamo:



Rena Nounen - Suzu, la protagonista

Yoshimasa Hosoya - Shūsaku, il marito di Suzu

Natsuki Inaba - Harumi, una zia

Minori Omi - Michiko, la cognata

Daisuke Ono - Akira, un amico d’infanzia di Suzu

Megumi Han - Sumi, la sorella minore di Suzu

Shigeru Ushiyama - Entaro, il suocero

Mayumi Shintani - San, la suocera



In questo periodo si parla molto del gran successo ottenuto dall’ultima fatica di Makoto shinkai Your Name , tuttavia non è l’unico film che sta riscuotendo un buon successo di pubblico. Anche se in con numeri meno eclatanti, In This Corner of the World ha conquistato una buona fetta di spettatori, lo stesso produttore Taro Maki ha rivelato - tramite il suo account di Twitter - che lo scorso weekend il lungometraggio ha raggiunto quota(circa 8,53 milioni di dollari o 8,15 milioni di euro).Il film diretto da Sunao Katabuchi è passato dal decimo al nono posto nella classifica dei film più visti, nell’ottava settimana di proiezione. Al 27 dicembre aveva venduto oltre 600,000 biglietti, per un guadagno di oltre 800 milioni di yen, quando in novembre era stato preventivato un guadagno non superiore ai 500 milioni, secondo una stima del quotidiano Mainichi Shimbun (si sono sbagliati di grosso). Così la pellicola è uscita senza troppe pretese, lo scorso 12 novembre, in sole 63 sale, ma dato il successo inatteso, le sale sono salite a 215!Il successo potrebbe ripetersi anche all’estero, l’anime, dopo il debutto del 10 dicembre al Belmont Filmhouse in Scozia, sbarcherà in altreIl sito ufficiale dell' anime film inizialmente tradotto inpoi in (ha rilasciato due trailer:Primo trailer dell'agosto 2015:Il manga è stato pubblicato sulla rivistadi Futabasha e conta tre volumetti all'attivo; nel 2009 l'opera ha vinto il "" presso il, ma rimane tuttora inedito in Italia. È stato invece pubblicato, per, il volume unico Hiroshima, nel paese dei fiori di ciliegio della medesima autrice.Inoltre l'attriceha preso parte, come protagonista, all' adattamento live televisivo dell'opera, della durata di due ore, andato in onda suil 5 agosto 2011, in stretta concomitanza con l'anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima avvenuto il 6 agosto 1945.