In un mondo in cui il Giappone dell'era Edo è stato invaso dagli alieni, grattacieli, treni e motociclette hanno sostituito la vita semplice dei Terrestri. Un uomo, però, ha ancora in sé l'anima del Samurai: Gintoki Sakata, noto anche come Yorozuya Gin-san. Spericolato com'è, è pronto ad accettare qualsiasi sfida con i suoi amici.

La storia si svolge nel Parco Japari, un enorme zoo costruito in un luogo non precisato di questo mondo. Una misteriosa sostanza che vi si trova, chiamata "Stella di Sabbia," trasforma tutti gli animali dello zoo in esseri umanoidi, le "Ragazze Animali"! Queste nuove creature trascorrono piacevolmente i giorni con i visitatori dello zoo... finché un bambino non si perde nel parco. Il suo tentativo di trovare la strada di casa dà il via a una grande avventura con le Ragazze Animali!

La piattaforma streamingha annunciato poche ore fa il simulcast per l'Italia dei nuovi episodi di Gintama , che saranno pubblicati a partire dall', ogni domenica alle 20.35 (orario italiano).Dopo Gintama non si ferma e annuncia anche l'arrivo di Kemono Friends , che sarà disponibile ogni martedì alle 20.05 (orario italiano) a partire dal