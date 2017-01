Prima Puntata



Il sogno di tutti gli amanti di anime e manga? Andare per una volta nella vita a Tokyo!

Tra passato e presente verso il futuro chiamato Olimpiadi oggi vi portiamo alla scoperta dei luoghi più famosi della capitale giapponese dandovi tanti consigli e curiosità a suon di musica!



Seconda puntata



Seconda puntata dedicata alle bellezze di Tokyo. Venite con noi alla scoperta della folkloristica Asakusa, della frenetica zona di Ikebukuro e del paradiso otaku per eccellenza: Akihabara. Tra un piatto di sushi e ramen, tanti negozi da visitare e l'immancabile musica, noi vi faremo fare un salto nella capitale del Sol Levante.



Il 6 ottobre 2015 iniziava una nuova avventura per AnimeClick.it, quella di condurre una rubrica radiofonica sulla web radio Radioanimati . Al condurla proprio il webmaster del sito, Ironic74, ben presto poi affiancato in varie puntate da altri componenti dello staff.L'08 novembre 2016 è andata in onda la prima di due puntate speciali dedicate alla scoperta di Tokyo condotta da Ironic74 e da Hachi194 che vi riproponiamo