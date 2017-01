come abbia sempre pensato di scrivere un finale diverso per Bugie d'Aprile.





L'INCONTRO CON I FAN E LE REAZIONI ALLE FAN ART DI BUGIE D'APRILE

DALLO SPORT ALLA MUSICA CON BUGIE D'APRILE





PARLIAMO DI FAREWELL MY DEAR CRAMER



RIFLESSIONI SULLA SUA PRIMA MA NON ULTIMA CONVENTION OLTRE OCEANO

L'aveva non uno, ma bensì numerosi mangaka dal Giappone presenti come ospiti speciali. Uno di questi era Naoshi Arakawa , mangaka pluripremiato autore della seriein arrivo, proprio da questo mese, grazie a. Una titolo che è piaciuto molto in Giappone e fuori dal Giappone tanto che ne è stata tratta una serie anime e un live action.Bugie d'Aprile raccconta la storia di due giovani musicisti che competono nel mondo della musica classica. Kousei Arima è un timido studente delle superiori e bambino prodigio vincitore di diversi premi per il suo talento col pianoforte, ma si è allontanato dalla musica in parte per via della morte della madre, molto esigente. La sua vita cambia dopo l'incontro con Kaori Miyazono, spirito libero ed estroversa violinista che incoraggia Kousei a riavvicinarsi alla musica.La serie anime di Bugie d'Aprile è stata prodotta da Aniplex . In Giappone è andata in onda dal 2014 al 2015 nel contenitore anime Noitamina di Fuji TV. Il live action è stato prodotta dallaed è stato diffuso nei cinema giapponesi da settembre 2016.I volumi del manga hanno vinto diversi premi, fra cui quello per il miglior manga shonen alla 37^ edizione delnel 2013 e una nomination per il premio Manga Taisho nel 2012. L'adattamento anime di Bugie d'Aprile è stato riconosciuto dalla rivista The Yomiuri Shimbun aldel 2016 come serie scelta dai fan e per l'incredibile contenuto dai fan d'oltre oceano.Anche se Arakawa all'estero è conosciuto in primis per Bugie d'Aprile, è autore di altri manga, come Sayonara Football , a tema sportivo, o Farewell My Dear Cramer , l'ultimo, che viene pubblicato a puntate sulla rivista Monthly Shonen Magazine, quasi in contemporanea con la versione inglese disponibile sulla piattaforma Comixology e su Amazon Kindle.Arakawa ha rilasciato un intervista durante l'a Los Angeles, assieme ai suoi editori della, Shiro Yamano e Shinichi Eda, una dei suoi assistenti, Mayu Kitajima e l'interprete della, Yae Sahashi. Arakawa ha parlato del primo incontro con i suoi fan d'oltre oceano, il salto dal tema sportivo al tema musicale e: È la sua prima volta negli Stati Uniti, la prima volta che lascia il Giappone e la prima volta che prende l'aereo!: Ho pensato "vogliono me?". Avevo un po' paura di salire sull'aereo, ma i miei editori e la mia assistente volevano partecipare, quindi mi hanno spinto un po'... (ride).: Volevo vedere una partita della lega professionistica di baseball, perché amo gli sport, come il calcio e il baseball. Voglio proprio vedere delle partite mentre sono negli Stati Uniti. E anche qualcuna della NBA e della NFL, ma al momento non è stagione e non è possibile.: Il 5 (il giorno dopo la fine dell'). Faremo un giro per goderci l'America. Andremo alla partita dei Dodgers stasera e poi andremo anche a quella dei Galaxy.: Sì, certo!: È stato divertente, i fan erano così emozionati che mi sono emozionato anch'io! Vedere i fan fra il pubblico lì in basso e noi in alto sul palco, abbiamo creato assieme un'esperienza divertente.: Non credevo ci fossero così tanti fan di Bugie d'Aprile. E non mi aspettavo di vederne alcuni in cosplay coi costumi dei personaggi. Mi ha sorpreso, in senso buono. È stato tutto emozionante!: Certo! Ma soprattutto ieri, quando abbiamo fatto un giro nella Artist Alley del centro congressi, c'erano degli artisti che stavano disegnando delle fan art di Bugie d'Aprile. È stato un bel momento per me incontrarli. Quando gli ho detto chi ero, erano sorpresi e impressionati.: Non ho detto molto più di "sono l'autore di Bugie d'Aprile". Li abbiamo semplicemente salutati.: No, no, no (ride). Mi rende felice il solo fatto che disegnino il mio manga. Mi ha reso davvero felice. Mi ha fatto piacere vedere l'emozione negli occhi dei fan di Bugie d'Aprile quando mi hanno visto. Mi ha colpito vedere che quegli artisti disegnavano fan art dei miei personaggi.: Forse il motivo per cui mi piacevano quelle fan art è perché erano fatte molto bene. La loro arte ha raffigurato la bellezza del mondo di Bugie d'Aprile; hanno mantenuto la stessa atmosfera che avevo creato io.: Durante la sessione di autografi, alcuni fan gli hanno portato le fan art di Bugie d'Aprile. Volevano che le firmasse, e lui era un po' sorpreso.: No, questo non succede in Giappone. Portare una fan art all'artista originale è... come dire... viene considerato come un gesto poco carino, se non maleducato. Ecco perché in Giappone non accade.: No, non mi sono sentito offeso. Ho detto che non avrei firmato delle fan art, e loro hanno semplicemente detto "ah, va bene" ed è finita lì.: Solo per chiarire, c'è stata solo una persona che ha insistito per la firma sulla fan art.(nota: riferito a Sayonara Football e Farewell My Dear Cramer, inediti in Italia).: A volte ci si annoia a trattare sempre lo stesso tema. Al tempo volevo provare qualcosa di diverso per mettermi alla prova e vedere le cose in maniera diversa, far prendere una boccata d'aria fresca al mio modo di raccontare. Ecco perché ho deciso di esplorare il mondo della musica.: Beh, non è che non mi piacesse la musica. Mi ha ispirato la fotografia che ho visto di una persona che suonava il violino. Era davvero molto bella.: Credo di averla vista in televisione, ma non ricordo quale programma fosse. E poi ho pensato che quasi nessuno tratta la musica nei manga, soprattutto per quanto riguarda i violini e tutto il resto. Inoltre ho scelto la musica classica perché al tempo per me non aveva senso trattare la musica rock o una rock band, perché c'era già Beck (di Harold Sakuishi ) sulla stessa rivista, Monthly Shonen (pubblicata dalla). Non si voleva avere due manga simili nello stesso momento. Quindi abbiamo pensato 'okay, per la musica rock c'è già Beck, possiamo trattare la musica classica'.: Non sono un grande fan della musica classica. Non lo sono nemmeno delle rock band, ma se dovessi scegliere di ascoltare qualcosa che mi piace probabilmente sceglierei il rock. Ma se non fosse un'opzione, sceglierei la musica classica.: Sì, ne abbiamo fatte. Ma anche dopo questo e dopo aver letto qualche libro, sentivo di non aver approfondito abbastanza la mia conoscenza sulla musica classica per poter scrivere una storia. Quindi ho chiesto al mio editore di aiutarmi, siccome conosce la musica molto meglio di me. Abbiamo deciso che le ricerche le avrebbe fatte lui, così io avrei avuto più tempo per la storia.: Tempo fa Arakawa aveva in progetto un altro manga sulla musica, ma poi abbiamo lasciato perdere. la musica classica va bene, ma al tempo c'era Nodame Cantabile (di Tomoko Ninomiya ) che veniva pubblicato su un'altra rivista della. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato difficile trovare il modo di approfondire un tema come questo. Bugie d'Aprile è la seconda chance di Arakawa. Ha lavorato alle bozze e all'impaginazione, poi lo ha presentato agli editori. E noi abbiamo pensato 'beh, dato che è divertente ed è una bella storia, possiamo tenere il tema della musica classica'. Ed ecco come tutto è iniziato.: Non ho pensato proprio a come disegnare la musica stessa. Ero più concentrato sul ritmo, pensando a come il manga sarebbe stato letto. Mi sono focalizzato su come sviluppare le vignette sulle pagine, tenendo a mente come un lettore avrebbe letto e visto il ritmo della storia.: Cosa intende?: Non si possono paragonare anime e manga, sono mezzi diversi. Hanno qualità diverse. Comunque, quando ho visto l'anime di Bugie d'Aprile ho pensato 'wow, hanno lavorato davvero molto per rendere l'anime mozzafiato!': Sì, ha ragione. Hanno rispettato il manga nella trasposizione. Ma parlando della musica, credo che chi lo ha realizzato abbia fatto centro. Ad esempio, ho visto qualche minuto delle scene della storyboard e costituiva un bel plicco di quella cartacea!: Sì, sembrava un dizionario (ride)! Questo ha fatto piangere tutto lo staff dell'animazione.: Sono quelli della morte e della rinascita. Non ne sono sicuro, ma spero che questo messaggio arrivi al pubblico in qualche modo.: Ha letto tutti i volumi?: Kousei il pianista e Kaori la violinista sono in contrasto, nel corso di tutta la storia (all'inizio lui non poteva ascoltare la musica). Poi Kousei è come rinato come pianista. Allo stesso tempo, mentre lui riconquistava fiducia e forza, Kaori si indeboliva. C'è questa forma di contrasto. Ecco cosa intendo per morte e rinascita. Volevo anche rappresentare i sentimenti di una persona gelosa di qualcun altro, di ciò che non possiede. Spero emerga questa cosa, non sono sicuro di esserci riuscito...: Questa cosa è controversa. Volevo creare dei personaggi che dessero una buona impressione ai lettori, ma parlo anche del lato oscuro che c'è in ogni essere umano. Vorrei comunque che i lettori amassero i personaggi.: Beh, in Giappone, nel mondo reale, nel mondo reale della musica classica, la madre di Kousei non sarebbe giudicata così severa, relativamente parlando.: Certo. Esistono persone in quel mondo molto più esigenti e severe.: Mentre facevo delle ricerche, ho letto delle interviste e ho fatto delle ricerche sui professionisti della musica classica, pianisti e violinisti. Nel mentre ho visto molti genitori e professori simili, severi ed esigenti. Nel manga si noterà anche che non c'è alcuna fotografia del padre di Kousei. È stato difficile provare qualcosa per il padre di Kousei. Ovviamente ne ha uno, ma la madre è una forte presenza nella sua vita. Lo spinge costantemente.: Voglio che tutti i miei personaggi siano amati dai lettori. Forse è parte del mio ego da autore, ma è quello che cerco sempre di fare.: Sì, ha ragione.: Quando tratto dei personaggi maschili, beh... la loro personalità tende ad essere come la mia. Sono abbastanza timido e non molto aggressivo. ma serve qualcuno che spinga la storia, che la guidi, no? Ecco perché a volte i miei personaggi diventano aggressivi e dominanti. Inoltre mi piacciono le ragazze che prendono l'iniziativa. Quindi tutto questo mescolato da origine ai personaggi femminili.: Certo che ho esitato. Ma quando il terzo volume è stato pubblicato abbiamo ricevuto un'offerta per realizzare l'anime. A quel punto ho parlato al produttore dell'anime della fine che avevo in mente per il manga, e gli è piaciuta. Ecco perché mi sono sentito così dopo questo, perché era tutto deciso e cambiare avrebbe coinvolto anche la produzione dell'anime. Prima o poi tutti si trovano a chiedersi 'forse dovremmo cambiare il finale...'. Ma abbiamo tenuto la mia idea iniziale.: A volte, quando i personaggi sono stati creati e la storia si avvia, sembra che il tutto sfugga dalle mani dell'autore. A volte non mi sentivo sicuro di come si sarebbero comportati i personaggi; era come se stessero portando avanti la storia da soli. Con Kaori e Kousei mi sono sentito come 'okay, ho finito di lavorare con loro', ma un po' mi ha rattristato dire addio ai personaggi secondari.: Al momento ho scritto solo delle storie brevi come bonus per i DVD dell'anime di Bugie d'Aprile usciti in Giappone. Ma quando avrò finito mi sentirò soddisfatto del tutto così.Parliamo del progetto al quale sta lavorando ora. Mi può parlare di Farewell My Dear Cramer? È iniziato a maggio, e viene pubblicato sulla rivista Monthly Shonen Magazine. I capitoli escono quasi in contemporanea in inglese su Comixology.: È un manga a tema sportivo sul calcio femminile.: Parla di ragazze che ce la mettono tutta per giocare a calcio.: Solo durante le scuole superiori. Sto lavorando molto per rendere le scene incredibili e far vedere lo sforzo dei personaggi che ce la mettono tutta.: Mai giocato (ride). Lo guardo soltanto.: Mi piace guardarlo, ma voglio anche supportare il calcio in Giappone, così diverrà più popolare.: Sì infatti. Dopo l'uscita del fumetto tutti comprarono le scarpe nike di Jordan(ride).: Ne ho tanti. Messi, Bailey. Troppi.: Sono tutti divertenti. In un certo senso, è divertente che a volte si comportino da sciocchi, ma hanno delle mosse incredibili... Altri invece non saranno così bravi ma sono popolari perché sono belli o hanno delle belle personalità. È dovuto a una combinazione delle loro personalità e di come giocano.: Spero gli piaccia leggere i miei manga, anche se non sono ancora convinto che siano così popolari qui... Quando abbiamo visitato la Artist Alley al piano di sotto, ho visto molte fan art di One-Punch Man e altre sul genere shonen. Non sono così sicuro che il mio manga sia stato davvero accettato qui.: credo che vorrei andare a New York. Sembra un posto divertente da visitare. In molti film New York appare sullo sfondo, quindi voglio visitarla di persona.. Grazie.