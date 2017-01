Keika You, erede di una famosa famiglia di esorcisti versa in una situazione di estrema povertà, dopo aver perso entrambi i genitori. Sbarca il lunario improvvisandosi veggente di strada e riparando computer. Una notte, in una discarica di vecchi rottami, si imbatte nel misterioso e carismatico esorcista Ki Tanmoku, intento a combattere uno spirito maligno. Keika poco prima era stato investito da una macchina ed era diventato un fantasma, Ki gli appare dinanzi e gli chiede di stringere un “patto”: combattere gli spiriti maligni insieme a lui. Questo incontro dà inizio ad una storia segnata dal fato, dà inizio all’amicizia dei nostri due eroi!