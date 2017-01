La Visual Art's , compagnia che sviluppa visual novel, ha annunciato nella sua pagina Facebook che stanno pianificando finanziariamente l’anime su, spinoff di Little Busters! Takahiro Baba , CEO della Visual's Art, ha svelato il tutto inoltre su AkibaBlog, precisando che stanno lavorando per creare un comitato di produzione per questo progetto.La Visual Art's ha approfittato dell’annuncio per ricordare che la visual novel di Little Busters! verrà rilasciata su Steam , aggiungendo infine che sperano di poter dare ulteriori informazioni a riguardo questa primavera. La loro speranza è quella di poter rilasciare Planetarian su Steam in più lingue.Kud Wafters è stata l’ottava visual novel per adulti prodotta dallo studio Key (sempre di appartenenza della Visual Art's), già celebre per Clannad Angel Beats! e molte altre opere. Il gioco è stato rilasciato in Giappone nel 2010 per PC Windows. La visual novel nel 2013 è stata resa disponibile per PSP nel maggio 2013 e per PS Vita nel dicembre 2013. I protagonisti dell'opera sono Riki Naoe e Kudryavka Noumi (“Kud”), due compagni di scuole destinati ad innamorarsi.Il videogame del 2007 di Little Busters! ha ispirato un anime nel 2012, seguito da Little Busters! Refrain nel 2013 e dall’OVA Little Busters! EX nel 2014.