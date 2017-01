Le dimensioni contano! Ed ecco che la Cina si aggiudica il record per la più grande riproduzione di un personaggio di manga e anime, e stavolta non si tratta di un tarocco, ma di un prodotto ufficiale. La statua dell'che la scorsa estate dominava ildi Shanghai è stata ora "armata" con la Lancia di Longinus raggiungendo un'altezza complessiva di quasi 25 metri (81 piedi, 24.8 metri) e 6 di larghezza.La statua in esposizione, utilizzata dalla software houseper la promozione di un gioco per smartphone in Cina, appartiene in realtà allo Studio Khara di Hideaki Anno , regista di Neon Genesis Evangelion , ed è stata costuita in collaborazione con la(SCLA) che ha organizzato l'evento. L'"cinese", ora ricollocata in città all'interno di un set che richiama l'area di Hakone, è stata premiata in questi giorni come la più grande statua al mondo sul franchise e inserita nel