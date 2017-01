come remake della serie storica del 1974.

Anno 2202, tre anni dopo il ritorno della Yamato dal pianeta Iscandar. Grazie al Cosmo Reverse System, I popoli della Terra sono riusciti a ricostruire il loro pianeta e hanno firmato un trattato di pace e cooperazione con Gamilon. Ma non si sono limitati a questo: dopo aver creato una nuova flotta difensiva, di cui fa parte anche la modernissima corazzata spaziale Andromeda, malgrado gli auspici di Starsha di Iscandar, il governo della Terra ha deciso di dar vita a un progetto di espansionismo militare. Anche la Yamato è impegnata nella costruzione del nuovo "pacifico" ordine. La dea Teresa, che prega per la tranquillità nello spazio, richiama la Yamato e il suo equipaggio per un nuovo viaggio. Una nuova minaccia, Gatlantis, è lanciata con le sue flotte alla conquista dello spazio e ora ha deciso di puntare verso la Terra.

Il primo deiprevisti, seguendo un modello di distribuzione ormai consolidatosi, arriverà in quindici cinema giapponesi dal prossimo 25 febbraio e ci resterà per due settimane. In sala si potrà anche acquistare in anteprima una Limited Edition del primo Blu-ray della saga, mentre le edizioni home video standard usciranno solo il. Contemporaneamente all'uscita nelle sale partirà la trasmissione del primo episodio su, eFra i menbri dello staff ricordiamo il regista Nobuyoshi Habara ); lo scrittore Harutoshi Fukui , ben noto per la saga di Gundam Unicorn , che curerà la sceneggiatura anche di questi episodi; il mecha designer Makoto Kobayashi , un nome di assoluta garanzia per gli appassionati; il character designer Nobuteru Yuuki ; il compositore musicale Akira Miyagawa Per quanto riguarda l'Italia ricordiamo che mentre Uchuu Senkan Yamato 2199 è trasmessa su VVVVID e pubblicata in home video da, non è ancora chiaro su quale canale verrà trasmesso questo nuovo progetto.