dal 26 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 1/01/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaCome già riportato in una precedente nota,concretizza il riscontro di pubblico ottenuto nel corso della trasmissione televisiva con l'uscita del primo BD/DVD che raccoglie un totale di vendite ragguardevole. Ma questo recente successo è in buona compagnia con l'uscita home-video di, l'ultimo film per la ciurma di Cappello di Paglia. Ricca di extra l'edizione limitata tra cui una penna e una coppia di auricolari in tema con il film.Al terzo postoche esce direttamente con un box blu-ray ma fa comunque bene.Meno novità invece nella restante parte della classifica in cui si confermano i buoni risultati di B-Project e altri buoni numeri per Love Live! Sunshine!! e Kizumonogatari.Seguono poi altri titoli che già girano da qualche settimana con una buona presenza di film Ghibli.