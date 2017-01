La storia ha come suo fulcro Yuuri Katsuki. 23Enne speranza del pattinaggio su ghiaccio giapponese reduce però da una cocente sconfitta in una competizione importante. Ritiratosi al paese natio nel Kyushu, vive dilaniato tra la volontà di rimettersi in gioco e il desiderio di ritirarsi. L'incombere di un nuovo Grand Prix è un punto di svolta ma è soprattutto l'incontro con altri due pattinatori russi a scuoterlo: Victor Nikiforov, cinque volte campione mondiale, che mostra presto un insolito interesse per Yuuri, e Yuri Plisetsky, giovane promessa di appena 15 anni, chiamato la “Fata di Russia” per la sua eleganza in pista ma che al di fuori si mostra arrogante e volgare come un delinquente...

Yuri!!! on Ice è stata di sicuro la serie che più ha fatto parlare di sé nella stagione autunnale appena conclusa, e il suo successo è ora evidente anche nelle classifiche di vendita. Infatti, il primo volume dell'edizione Blu-ray, uscito lo scorso 30 dicembre al prezzo di 7.560 yen (circa 61 euro), ha totalizzato bennei primi 3 giorni, piazzandosi di conseguenza al primo posto della classifica settimanale Oricon.Anche la versione DVD ha goduto di un ottimo successo, vendendodal costo di 7.020 yen (circa 57 euro), piazzandosi al terzo posto della relativa classifica settimanale. Entrambe le versioni contengono i primi due episodi dell'anime, e includono un biglietto per l'evento speciale che si terrà il prossimoal Maihama Amphi Theater nella prefettura di Chiba.Ricordiamo che la serie dello studio MAPPA , andata in onda nella scorsa stagione autunnale, è disponibile sucon sottotitoli in italiano.