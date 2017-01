La storia prevede un capitolo totalmente nuovo, ambientato nel regime militare del Giappone pre-Seconda Guerra Mondiale, e segue un sanguinoso conflitto emerso tra il Corpo delle Forze Speciali di Polizia nipponiche e gli abitanti di un villaggio.

Kaede Aono (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

) Ryūnosuke Matsumura (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

) Arata Furuta

Kanon Miyahara (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

) Maki Sakai

Tōru Tezuka

Ren Yagami

Yōji Tanaka

Miki Mizuno

Naoya Gōmoto

Eiji Takigawa (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

) Keisuke Minami (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

(versione teatrale di ) Takashi Yūki

Yūki Tomotsune

Mashū Ishiwatari (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

) Takeshi Nakayama

Riku Tokimitsu

Kaname Kohakura

Kōdai Miyagi

Asami Yoshikawa (versione teatrale di Blood-C : The Last Mind )

) Judai Shirakashi

Ginpunchō

Nella storia originale, Saya è una studentessa liceale che vive con il padre in un tempio scintoista, è una persona un po' goffa ma gentile, che non può far a meno di essere utile agli altri. Dietro quel suo sguardo angelico si nasconde uno dei più potenti esseri sovrannaturali della Terra, imbracciata la sua katana protegge notte e giorno gli abitanti del suo remoto paesino da mostruosi esseri che divorano gli umani.

Tutto è iniziato di nuovo, con l' "Asura Girl Project", che qualche giorno fa ha lanciato un apposito sito web per annunciare il prossimo adattamento in live action della serie animata Blood-C , nata dall'unione delle forze del quartetto di mangaka di Osaka CLAMP e lo studio(Asura Girl: Blood-C Another Story) farà quindi il suo debutto il prossimo autunno in Giappone.Il cast di attori è già stato annunciato e include professionisti apparsi nella versione teatrale di Blood-C: The Last Mind.Shutaro Oku (versioni teatrali di Persona 3, Persona 4, Persona 4) dirigerà il film con la sceneggiatura di Jun'ichi Fujisaku . Peraltro Oku già aveva diretto nel 2015 l'adattamento per teatro di Blood-C: The Last Mind, mentre Fujisaku si era occupato della stesura della sceneggiatura dell'anime del 2011 e della sua riduzione teatrale. Sennosuke Okumura è il produttore del film, di cui Kentarō Nakao curerà le musiche.Ricordiamo che le CLAMP hanno sviluppato la storia e il character design sia dell'anime del 2011 che del suo sequel film BLood-C: The Last Dark del 2012, entrambi animati daDal progetto è stato tratto anche un manga di Ranmaru Kotone per il Monthly Shōnen Ace di, pubblicato tra il maggio 2011 e l'agosto 2012.