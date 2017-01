Riportiamo i nuovi annunci per i simulcast invernali diricordiamo che le seguenti serie saranno rilasciate con sottotitoli in italiano.Arrivano altri simulcast questo inverno suGli episodi di Interviews with Monster Girls saranno disponibili ogniA proposito di Interviews with Monster GirlsSuccubi, dullahan, donne delle nevi e vampire... Siamo un po' diverse dagli umani e ci chiamano "semi-umane". Di recente anche solo "semi".Questa è una commedia scolastica stimolante e provocante con delle "semi" davvero uniche e un insegnante di scuola superiore, Takahashi Tetsuo, che vuole imparare tutto di loro usi e costumi.Gli episodi di Chaos; Child saranno disponibili ogniA proposito di Chaos; ChildShibuya, 2015. In una città che si sta riprendendo da un terremoto che l'ha devastata sei anni prima, il "Terremoto Shibuya", lo studente Takuru Miyashiro dell'Accademia Hekiho investiga su una serie di omicidi nota come "Il Ritorno della Follia della Nuova Generazione" per conto del club di giornalismo della scuola...Un'altra nuova serie entra a far parte del palinsesto invernale di Crunchyroll: Forest Fairy Five . Gli episodi saranno disponibili ogniA proposito di Forest Fairy Five.Un bel Paese rigoglioso e prospero sin dai tempi antichi: il Giappone. Oggi è noto come il Regno degli Anime. Non ci abitano solo esseri umani. Gli anime esistono davvero in Giappone. Oltre il Fairy Ring che conduce nel mondo delle fate, vivono gli anime-chan. Anche nella tua città esiste un Fairy Ring.Anche qui. E anche lì. Anche a Harajuku. Forse anche nei Monti Ashigara? In qualche caso è possibile aprire la porta che conduce in quel luogo. E forse riusciremo a incontrare gli anime-chan.Eh sì: questo è il Paese dove puoi incontrare gli anime-chan.Proseguono gli annunci dil per la stagione invernale 2017. Arriva Spiritpact . Gli episodi saranno disponibili ogniA proposito di Spiritpact : You Keika, erede di una famosa famiglia di esorcisti, è ridotto in povertà dopo la morte dei genitori e cerca di sopravvivere come chiromante da strada e tecnico di computer part time. Una notte, in una discarica, incontra il misterioso e carismatico esorcista Tanmoku Ki mentre sta affrontando uno spirito maligno. Poiché le sue sfortune non bastavano, viene investito da un'auto e diventa un fantasma. Tanmoku Ki appare e gli propone un patto per combattere gli spiriti maligni assieme. Così ha inizio l'amicizia tra i due eroi.Dettagli sulla serie TV Chain Chronicle Ve l'abbiamo promessa e ora eccola: la serie TV Chain Chronicle - The Light of Haecceitas – arriva su Crunchyroll. Gli episodi saranno disponibili per tutti gli utenti ogni. Il primo capitolo della versione cinematografica è già disponibile in esclusiva per gli utenti premium.Questa è la storia di Chain Chronicle, un libro che descrive tutto ciò che accade nel mondo. I cittadini del remoto continente di Yggd un tempo pensavano che non esistessero altre terre. Il continente era diviso in diverse regioni, ognuna con il suo re. Nonostante qualche scaramuccia, un signore, scelto da tutti i re, ha sempre mantenuto l'equilibrio -- finché non è giunto l'Esercito Nero. "Tutto sarà avvolto dal nero". L'Esercito Volontario, comandato da Yuri, non può nulla contro l'Esercito Nero. Durante lo scontro, il Signore dei Neri ruba una metà di Chain Chronicle, oltre a conquistare la capitale. Durante la ritirata, Yuri e l'Esercito Volontario incontrano un ragazzo che combatte l'Esercito Nero da solo. Così inizia la storia di Chain Chronicle, dell'Esercito Volontario e dell'Esercito Nero che si scontrano per il destino del mondo, e dell'amicizia.Gatti, gatti ovunque! Nyanko Days arriva su Crunchyroll. Gli episodi saranno disponibili ogniA proposito di Nyanko Days La timida Tomoko Konagai è al primo anno delle superiori. Vive con tre gatti: l'allegro Munchkin Maa, l'intelligente e responsabile Blu di Russia Rou e il gentile piagnucolone Singapura Shii. Tomoko, che finora ha avuto solo i suoi gatti per amici, un giorno stringe amicizia con Azumi Shiratori che ama i gatti come lei. Questa è una commedia paffuta e carina sula vita quotidiana di Tomoko, la sua amicizia con Azumi e le interazioni tra gatti.