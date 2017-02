Bentornati nella rubrica del cosplay! Chiedo venia per il buco di mesi di silenzio…vediamo di ripartire con una marcia in più!

Oggi spiegherò come realizzare la maschera di Reaper di Overwatch, usando il Worbla.

Come prima cosa, serve uno stampo in gesso per realizzare la maschera, argomento che affronterò nel prossimo articolo (prometto che uscirà puntuale (^O^)/ ); al momento, concentriamoci sulla “teoria” generale.

Occorrente:



• Worbla

• Colla vinilica

• Pennelli

• Phon industriale (heat gun)

• Vernice a base gessosa (Shabby Chalk)

• Colori acrilici marrone e nero

• Dremel o carta vetrata



Ready? GO!



Procedimento:



1. Taglia il Worbla della dimensione della maschera (o dell’oggetto che vorrai creare);

2. Scaldalo con la heat gun fino a che non diventerà “molliccio”;

3. Mettilo sopra allo stampo e dagli bene la forma fino a che non avrà preso ogni dettagli dell’oggetto:

4. Lascia raffreddare il Worbla, poi staccalo dallo stampo e aggiusta i possibili punti errati;

5. Con la carta vetrata o un Dremel leviga i bordi;

6. Quando la base sarà di tuo gradimento, ricopri la maschera con diversi strati di Vinavil, finché risulterà liscia al tatto;

7. Vernicia la maschera con la vernice bianca, fai quanti strati preferisci, anche se ne basta 1 peravere una copertura del 100%;

8. Quando la base bianca sarà asciutta, aggiungi i dettagli e le ombre (guarda il video per una spiegazione migliore);

9. Puoi aggiungere degli inserti di metallo a tuo piacimento, oppure dipingerli come ho fatto io, ricorda di aggiungere SEMPRE luci e ombre per una resa migliore!



A questo punto, la maschera è terminata! Questa tecnica può essere usata su un numero infinito di progetti, per creare lo stampo base in gesso servirà una certa manualità nello scolpire l’argilla o la plastilina per scultura, ma sarà argomento del prossimo articolo!

Hai dubbi o vuoi seguire i procedimenti passo per passo? Vienimi a trovare nel mio canale Twitch

Ciao! Mi chiamo Silvia (nickname su Animeclick Kiki Bunny) o in arte molti amici mi chiamano Kiki! Mi è sempre piaciuto creare e disegnare fin da piccola e crescendo è diventato la priorità delle mie giornate! Sono diplomata all'artistico sperimentale (che purtroppo non esiste più dopo le riforme...), nel corso degli anni ho avuto modo di seguire svariati stage di teatro, dove ho scoperto la mia passione: cucito, make up ed effetti speciali; col passare del tempo purtroppo non ho più avuto modo di creare scenografie complete ma ho seguito la mia passione nel trucco "normale" e in quello teatrale. Dopo molti anni di pratica, successi, disastri prove ed esperimenti, ho deciso di lanciarmi! Attualmente ho un atelier dove confeziono abiti e costumi, una sartoria teatrale e a breve aprirò una boutique nella mia zona. Prima del cosplay lavoravo solo per il teatro; ho iniziato da piccola con le mitiche pigotte, poi ho iniziato a cucire bambole per me, abiti per bambole e infine abiti per adulti e bambini! Cerco sempre di realizzare capi di alta qualità, abiti che hanno quel tocco in più e la cura dei dettagli, voglio riuscire ad offrire solo il meglio!

