L'anime debutta nel contenitore anime Animeism , a partire dalsu TBS alle 26:40 (ossia il 7 alle 02:40), poi su MBS e BS-TBS. In Italia i diritti per lo streaming sono stati acquistat i da VVVVID

リアルタイムで最終話を視聴いたしました。ヨタちゃんの野ざらしで予想外に号泣した。毎度毎度かわいそうな作者。ヨタちゃんがいて良かった。そして二期制作もおめでとう私!おめでとうみんな!おめでとうアニメさん!落語心中はこの後の「助六再び編」の為に作ってる漫画です。今後もどうぞご贔屓に。 — 雲田はるこ (@KUMOHARU) 1 aprile 2016

di due episodi in OAD, allegati ai volumi 6 e 7 del manga.

Il sito ufficiale della seconda serie dedicata a Shouwa Genroku Rakugo Shinju , ossia Shouwa Genroku Rakugo Shinju: Sukeroku Futatabi-hen (Sukeroku Anew Arc) ha rilasciato un video promozionale che ci presenta la opening "Imawa no Shinigami" (My Dying Hour's God of Death) cantata da Megumi Hayashibara , l’artista ha prestato la voce a Miyokichi nella prima stagione. L'opening sarà trasmessa solo dal secondo episodio dell'anime.Era stato lo stesso artista Haruko Kumota a rivelare su Twitter che il suo manga sarebbe stato adattato in una seconda serie anime:Il sito ufficiale poi aveva confermato con l'immagine qui sotto e aggiungeva che la nuova serie sarà ambientata "in epoca moderna", mentre la storia del passato di Kikuhiko e Sukeroku è da considerarsi conclusa. ​ Inoltre il 13° ed ultimo episodio della prima stagione aveva mostrato alcune sequenze della nuova serie a fine puntata, dopo la sigla di chiusura.ha già rilasciato in late-cast sottotitolato in italiano proprio della prima stagione. Il titolo