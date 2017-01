ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 イラスト pic.twitter.com/nCjvHtjqJ1 — 村田雄介 (@NEBU_KURO) 3 gennaio 2017

Vedere un celebre ed amato mangaka al lavoro è sempre qualcosa d’interessante, sia che voi siate dei disegnatori o semplici amanti del fumetto. Quando un mangaka invece crea delle vere e proprie fan art per altre opere allora l’interesse viene raggiunto da un’immensa curiosità! Parliamo di Yusuke Murata , autore della versione di Jump di One-Punch Man che negli ultimi mesi tramite il suo account Twitter ha pubblicato davvero tantissimi omaggi (oltre che disegni sulla sua opera e su Eyeshield 21 , il suo fumetto precedente). Ma non solo... wip, guide e tanto altro, quindi possiamo soltanto invitarvi a controllare il suo account, per guardare tutti gli omaggi e non solo… per ora ecco a voi un corposo assaggio.