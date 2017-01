Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 26 dicembre 2016 e il 1° gennaio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



La classifica di fine/inizio anno del versante manga è aggiudicata al celebre maggiordomo disegnato da Yana Toboso, ovverosia a Black Butler come nuova uscita della settimana. A seguire rimonta di slancio Wotaku ni Koi wa Muzukashii che ha oramai un totale ragguardevole. In terza posizione c'è Blue Exorcist capofila di un blocco di uscite di Jump, tutte però con un solo giorno di vendita all'attivo.



Appena dopo Tokyo Ghoul:re, e poco prima dei Giganti, abbiamo infatti un volume di Food Wars e a seguire il volume conclusivo di Toriko con cui si chiude la storia del nerboruto fornitore di alimenti. Subito dopo abbiamo anche Gintama e Bugie d'amore.