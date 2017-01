"Si può solo andare avanti, vero?" Con questa domanda, Kazuya Minekura riprende le avventure di Genjo Sanzo e di Cho Hakkai, Sha Gojyo e Son Goku, scorta e compagni del bonzo lungo il viaggio verso ovest. La missione di trovare una soluzione all'anomalia che ha spezzato l'equilibrio nella convivenza tra uomini e demoni nel Togenkyo, spinge la comitiva molto a occidente, fino a un remoto villaggio a cui si accede attraversando un ponte levatoio. Qua gli abitanti osservano la regola del silenzio, augurandosi che in tal modo i demoni non localizzino il loro rifugio... ma una donna, resa folle dalla tragedia che l'ha colpita, non smette di cantare... Altrove, c'è ancora chi pratica l'antico rituale funebre della sepoltura celeste, offrendo in pasto agli avvoltoi i corpi dei defunti.

In occasione dell’evento, tenutosi sabato 7 gennaio al Makuhari Messe di Chiba, sono stati rivelati: il primo video promozionale, il cast, lo staff, e il debutto estivo nel mese didella nuova serie anime televisiva Saiyuki Reload Blast , che adatta l’omonimo manga di Kazuya Minekura . Lo speciale evento "ha visto sfilare una serie di ospiti sul palco ed inoltre è stata allestita una mostra con disegni e schizzi originali di Minekura Il cast delle precedenti produzioni animeate viene riconfermato e ritroviamo: Toshihiko Seki - Genjo Sanzo Soichiro Hoshi - Son Goku Hiroaki Hirata - Sha Gojyo Akira Ishida - Cho HakkaiSi tratta della primo anime legato al franchise di Saiyuki che non sarà animato dallo studio Pierrot ; le animazioni infatti saranno curate da Platinum Vision Servamp ); con la regia di Hideaki Nakano , con la supervisione della sceneggiatura di Kenji Konuta Blood Lad ), i due hanno collaborato agli anime Aoharu x Machinegun Dog & Scissors ) invece adatta il character design all’animazione.Lo scorso luglio la casa editrice Ichijinsha aveva aperto un nuovo sito per celebrare 20 anni dall'inizio della pubblicazione del manga Saiyuki e proprio tramite lo stesso sito aveva annunciato questo nuovo adattamento in anime , eccovi il video, allora postato in home:A causa di problemi di salute , dal 2013, Minekura serializza l'opera in modo discontinuo sulla rivista Comic Zero Sum; allo stesso modo ha rallentato la serializzazione di Wild Adapter Saiyuki Reload Blast è il sequel di Saiyuki Reload ; il quadro è completato dai manga spinoff Saiyuki Gaiden Saiyuki Reload Blast è iniziato nel 2009 e conta due volumi all'attivo, l'ultimo è uscito nel 2014, entrambi editi qui da noi da Dynit Vi sono stati già numerosi adattamenti anime: Saiyuki è stato trasposto in OVA nel 1999 e in serie TV nel 2000, poi in un sequel film e un altro OVA; Saiyuki Reload è stato adattato in due anime e un prequel OVA Saiyuki Gaiden in OVA nel 2011. Infine lo scorso settembre è stato rappresentato un musical a Tokyo.