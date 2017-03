Never Let me Go : nascere come clone, ma vivere come? Il vostro parere

Kyoto tiene d'occhio l'uomo sul tavolo operatorio. Lei non reca emozioni sul volto, sembra quasi che stia per arrendersi. Lei ha una missione, e quella missione è... Vent'anni prima, Kyoto, Tomohiko e Miwa vivevano e studiavano allo Yoko Institute, scuola di montagna, isolata dal mondo. La preside Emiko Kamikawa disse loro: "dal momento stesso in cui voi siete nati, avete una missione".

Tanto mistero nasconde una vocazione da brivido: i tre sono cloni umani creati in laboratorio per donare i propri organi a essere umani malati.

Può un clone avere un destino diverso, sperare in una vita che comprenda un lavoro, magari un amore?

O persino credere che forse il giorno della donazione potrebbe non arrivare in fondo mai?

Never Let me Go - AMV (attenzione: spoiler)

Fattore curiosità: Nel 2010 dal libro era stato tratto un film omonimo con protagonisti Keira Knightley, Carey Mulligan (Il Grande Gatsby) e Andrew Garfield, per la regia di Mark Romanek.

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.



Never Let me go 01 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: N.D.

Durata: 0 minuti

Totale voti: 2 0 0







Never Let me go 02 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: N.D.

Durata: 0 minuti

Totale voti: 2 0 0





In origine,è un famosissimo romanzo dello scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro; nel 2016 l'opera è divenuta una serie televisiva dal vivo con i volti dei bravissimi Haruka Ayase Seirei no Moribito ), Haruma Miura Kimi ni Todoke ), Asami Mizukawa Nodame Cantabile ) e Yumi Asou Il libro è giunto anche in Italia nel 2006 ed è stato inserito dal Time nei 100 migliori romanzi di lingua inglese pubblicati nell'ultimo secolo, tra il 1923 e il 2005.Quando avrete visto l'opera per intero, vi preghiamo di non limitarvi a scrivere un breve commento qui sotto, ma dipiù approfondita, sia che vi sia piaciuto o no.nella scheda drama , è importante, solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.