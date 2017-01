10.000 persone

Inizia il 2017 e ritornano i sondaggi di Charapedia! Il famoso sito ha chiesto a(40,6 % ragazzi e 59,6% ragazze) chi sia il miglior personaggio tra quelli “semplici”, quei personaggi da un carattere non particolarmente vistoso, che magari non cercano di stare troppo in mostra… ma che vengono amati proprio per i loro silenzi, le loro riflessioni e la dolcezza che ne scaturisce. Ecco quindi la Top 15:1° Shinpachi Shimura