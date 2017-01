Il nostro amico Leonardo Graziano non è nuovo nel darci notizie di prima mano circa le serie anime in lavorazione in Italia, come è successo recentemente con Sailor Moon Crystal. Lui stesso è un gran fan dell'animazione giapponese e sa quanto ci tenga il fandom al ritorno dei suoi beniamini. Ecco quindi che stamane ha potuto urlare, dai suoi profili Twetter e Facebook, tutta la sua felicità agli appassionati di Naruto Shippuden , della cui serie lui ha prestato voce italiana proprio al protagonista





Per la gioia di tutti voi... Sta tornando!

Al lavoro su NARUTO SHIPPUDEN!

#LAVOLPEDIFUOCOÈDESTA

#ILOVEMYJOB

Nell'edizione italiana la serie, ricordiamolo, è ferma all'episodio 286 (saga dei sette spadaccini leggendari). L'8 settembre 2016 direttamente dalla propria pagina Facebook, l'emittente Italia 2 (gruppo Mediaset) aveva annunciato il doppiaggio imminente di nuove puntate sia per Naruto che per One Piece. La serie è tutt'ora in replica proprio su Italia 2.