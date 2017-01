Trama: A causa di un inspiegabile fenomeno che assale l'umanità, le persone iniziano a prendere fuoco da sole. Solamente delle speciali squadre di vigili del fuoco possono estinguere quelle misteriose fiamme.

Il mestiere del lettore di manga è tosto: non fai a tempo a gioire per l'annuncio di un'opera attesa, che già ti ritrovi a doverla prenotare in fumetteria e cominciare a far spazio nella tua collezione. E intanto guardi con angoscia le pile di volumi in arretrato ancora da leggere...Alcuni di questi manga son già in dirittura d'arrivo (se non in uscita mentre leggerete queste righe), altri (come Bugie d'aprile ) non abbiamo neanche fatto in tempo a includerli nell'elenco che già son disponibili sugli scaffali delle fumetterie.Ma bisogna sempre rimanere sul pezzo, quindi facciamo questo veloce recap!Qui di seguito ci sono alcuni dei titoli che forse il fandom più attende: perchè i loro autori si sono già distinti in passato con altre opere pubblicate in Italia, o perchè si tratta di veri e propri classici, oppure per la notorietà riflessa giunta da trasposizioni animate, o ancora perchè trattasi di opere che han saputo incuriosire da subito i lettori più attenti alle novità del sol levante.Ce n'è un po' per tutti i gusti, quindi; andiamoli a (ri)scoprire.Come sempre, cliccate pure sui link per accedere alle relativa schede del nostro database con immagini, dati e valutazioni aggiuntive.Noto già da noi grazie alla serie anime , questo titolo annunciato da Planet Manga ha la particolarità di vantare personaggi ispirati a scrittori del secolo scorso realmente esistiti : hanno lo stesso nome, ne ricalcano la vita, e le loro abilità sovrannaturali sono battezzate con i titoli delle loro opere più celebri.Atsushi Nakajima è stato cacciato fuori dall'orfanotrofio in cui viveva e ora non ha né cibo né un posto dove dormire. Mentre sta sul ciglio di un fiume salva un uomo che tenta di suicidarsi, costui si chiama Osamu Dazai e insieme al suo partner Kunikida fanno parte di un'agenzia di detective davvero particolare. Entrambi sono dotati di poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari. Al momento stanno dando la caccia a una tigre apparsa recentemente nell'area, la quale sembra avere una sorta di connessione con Atsushi. Una volta concluso il caso è chiaro che ora il destino di Atsushi è collegato a quello dei due detective!l'aveva già anticipato a Lucca 2013: terminato PunPun si sarebbe dedicato a qualcosa di diverso da quanto fatto fino ad allora. Il risultato è questo suo ultimo lavoro che in Italia verrà pubblicato da Planet Manga.Grandi misteriosi navi aliene hanno sovrastato le città giapponesi per tre anni. Tutto è cambiato tre anni fa. E, tuttavia, non è cambiato nulla. Nessun arma usata contro le navi degli invasori ebbe alcun successo, distruggendo parte del Giappone lasciando la sua economia nel caos. L'America si unisce allo sforzo bellico con le tattiche più aggressive, dividendo il Giappone sui principi pacifisti disposti nell'Articolo 9 della costituzione giapponese. Ma questa potrebbe essere solo la storia banale di giovani liceali. "Non importa cosa succede, non vogliamo tornare indietro. Almeno non fino a quando questo mondo pieno di menzogne ed inganni si sgretoli. (...) La vera minaccia per il genere umano non sono gli invasori, ma sono io".J-POP Manga continua a puntare sue dopo Lady Snowblood Storia di una geisha , porta in Italia anche questo suo slice of life del 1972.Kyoko e Jiro vivono insieme a Tokyo senza essere sposati.Lei lavora come grafica in un'agenzia di pubblicità, lui ha appena iniziato a lavorare come illustratore. Insieme affrontano le difficoltà della vita di coppia e dei problemi quotidiani con amici e famiglie in un mondo dove la rivoluzione sessuale stava per iniziare.Star Comics non si è fatta sfuggire l'occasione di portare il sequel di Dragon Ball, fenomeno del momento anche in Italia grazie alla trasmissione dell' anime sugli schermi italiani.La storia è ambientata 6 mesi dopo la sconfitta di Majin Bu, con la Terra finalmente in pace. Gohan e Videl si sono sposati, Goku è costretto da Chichi ad un'ordinaria vita da lavoratore nei campi e Vegeta si dedica alla famiglia. Ma nel frattempo il Dio della distruzione, Beerus, si risveglia dopo 39 anni di sonno, ed insieme al suo maestro Whis va alla ricerca di un certo "Super Saiyan God" visto da lui in una visione, non prima di aver distrutto alcuni pianeti per capriccio, sotto lo sgomento dei Kaiohshin.è famoso in Italia per essere l'autore di Soul Eater , shounen che si è conquistato qualche anno fa la sua cerchia di fedeli lettori. E sempre Planet Manga pubblicherà questo suo manga recente.E' con un certo trasporto che Star Comics ha annunciato a Lucca questo titolo che, pare, non lascerà a bocca asciutta gli amanti dei manga molto crudi e violenti. Forse è presto per sbilanciarsi, ma pur essendo l'unico titolo di questa lista a non vantare un autore da noi particolarmente noto, c'è da constatare come già abbia un suo gruppetto di appassionati che lo seguiva da prima che venisse annunciato.La "Strega del ghiaccio" ha trasformato il mondo in un luogo coperto di neve, fatto di affamati e follia. Le persone che sentono freddo cercano il fuoco. La benedizione è racchiusa in Agni ma si tratta di una speranza o di una maledizione?Annuncio che si è meritato una piccola ovazione durante la conferenza Star Comics a Lucca, e che infatti è arrivato al primo posto nel nostro sondaggio sui migliori annunci . Sarà perchè è apprezzato per la relativa trasposizione animata, o perchè il manga ha avuto un percorso editoriale accidentato; fatto sta che ora torna disponibile per i vecchi e i nuovi lettori.Se vi dicessimo che esiste un servizio che, con soli cinque yen, vi mette a disposizione un dio guerriero, pronto a combattere per voi i mostruosi Ayakashi, abitanti della fenditura che divide il mondo dei vivi da quello dei morti e causa dei mali che imperversano sulla Terra, voi ci credereste? No? Male, perché Yato è davvero un 'god on delivery', ed è pronto a tutto per accontentare le richieste dei suoi nuovi fedelinome che vi suonerà familiare se avete letto anni fa Banana Fish . Star Comics pubblicherà questo suo josei connotato da velature drammatiche, vincitore nel 2007 del premio eccellenza al Japan Media Arts Festival Award, e classificatosi al terzo posto alla dodicesima edizione del Premio Osamu Tezuka.Una lettera giunge a Kamakura, presso le tre sorelle Kohda, annunciando la morte del padre. Un padre che non vedevano dal suo divorzio 15 anni prima. Nonostante ciò le sorelle si recano al funerale dove incontrano Suzu, la loro affabile e giovane sorellastra.E non può che suscitare grandi aspettative il ritorno della grande accoppiata costituita da Tsugumi Ohba Takeshi Obata , che col loro celeberrimo Death Note si è ormai conquistata da tempo uno stuolo di fedelissimi. A pubblicarlo sarà sempre Planet Manga."Tutte le persone sono nate per essere felici. Tutte le persone vivono per trovare la felicità". Così recita la legge divina, e così soleva dire la madre di Mirai Kakehashi al proprio figlio. Il ragazzo però ha perso tutto. La sua famiglia è stata sterminata a causa di un incidente, i suoi zii lo hanno accolto nella loro dimora facendogli subire ogni sorta di vessazione; la sua vita scolastica procede anonima e priva di particolari soddisfazioni. Sentendosi svuotato, privo di uno scopo e di ragioni per vivere, Mirai si getta da un grattacielo per porre fine alla sua esistenza, ma l’intervento dell’Angelo Nasse evita la sua fine prematura. Nasse si presenta come “angelo custode” di Mirai e gli concede alcuni doni: la freccia cremisi grazie alla quale chiunque può innamorarsi di lui per trentatré giorni, la freccia bianca, ossia un artefatto che permette di uccidere chiunque all’istante e le ali angeliche, che permettono di spostarsi istantaneamente in qualunque luogo sulla terra.Mirai prova i doni e un barlume di speranza sembra accendersi nel suo cuore, tuttavia non sa che è si è involontariamente candidato in una misteriosa “selezione” per scegliere il nuovo Dio…Una pietra miliare della storia del fumetto, per molti è senza mezze misure IL manga. Quella di Ashita no Joe non è una semplice storia di boxe, ma è piuttosto l'affresco di un particolare periodo storico per il Giappone, quel dopoguerra che vede un popolo intero fortemente ridimensionato e mortificato, ma in cerca di riscatto, ed impegnato nella ricostruzione.E Star Comics riporta questo classico sotto i riflettori e sugli scaffali delle fumetterie con una nuova edizione.Joe è un ragazzo dei bassifondi di Tokyo, orfano di entrambi i genitori, che vive di espedienti. Un giorno un ubriacone lo urta e Joe, infastidito, allontana con un potentissimo diretto; la reazione del vecchio è del tutto inaspettata: egli è infatti Danbei Tange, un grande allenatore di boxe, ritiratosi dopo l'ennesima sconfitta, che si è dato all'oblio dell'alcool. Nasce così un breve sodalizio fra i due, il primo interessato a scroccare al vecchio cibo gratis e alloggio, il secondo convinto di poter fare di Joe il pugile del domani. Il protagonista finge di allenarsi, ma in realtà passa il suo tempo a cacciarsi nei guai, e così finisce in prigione. Ma Danbei non si scoraggia, e continua ostinatamente a spedirgli le lezioni di boxe per lettera.A chi ha apprezzato Medaka Box , non sarà probabilmente passato inosservato l'annuncio by J-POP Manga di quest'opera dello stesso autore, NisiOisiN , e Akira Akatsuki Esiste un ragazzo che considera l’intera umanità del tutto “priva di individualità”, questo perché è affetto da una rarissima malattia che gli impedisce di vedere i volti delle persone, comprenderne i loro nomi e qualunque traccia della loro personalità. Quando scopre di essere affetto da una malattia che lo condurrà alla morte all’età di 12 anni, il ragazzo prova una gioia incontenibile, sentendosi unico e irripetibile in tutto il genere umano. Peccato che a rompere l’idillio ci sia un’altra ragazza più grande di lui che è affetta dalla sua stessa malattia… Se vuole conservare la sua unicità, il ragazzo deve uccidere la ragazza prima del decorso della malattia.Planet Manga ci porta il nuovo lavoro di Matsuri Hino , opera recente con pochi volumi all'attivo e sulla quale è forse presto per sbilanciarsi; ma se siete tra chi ha apprezzato Vampire Knight , magari vi conviene tenerla d'occhio.Con l'avvento della restaurazione Meiji e l'abolizione dei samurai, quelli che una volta erano temuti e rispettati ninja, sono stati costretti a continuare a vivere nell'ombra, svolgendo i loro compiti in assoluta segretezza. Ai giorni nostri, i discendenti di un certo clan ninja continuano l'opera dei loro predecessori impiegando le arti ninja in lavori come guardia del corpo per persone ricche e famose. Kirio Mikage è la figlia del CEO della "Shadow Village Company", una compagnia privata di sicurezza usata come facciata per le attività del clan ninja. Da che ne ha memoria, suo padre l'ha sempre addestrata fisicamente e mentalmente ad essere un ninja, imprimendo nella sua mente il mantra "Sii un'ombra". Una serie di drammatiche circostanze la porteranno però a rinnegare il proprio clan ed a recarsi in Giappone per iniziare una nuova vita come normale (?) studentessa.I lettori orfani di Pandora Hearts potranno presto alleviare la loro nostalgia con il nuovo manga di, annunciato da Star Comics.Viveva un tempo un vampiro conosciuto come Vanitas, odiato dalla sua stessa razza per essere nato sotto una luna piena blu, mentre la gran parte degli altri nascono in una notte di luna rossa. Solo e spaventato, creò "Il libro di Vanitas", un grimorio maledetto che un giorno si sarebbe vendicato di tutti i vampiri. Il manga segue le vicende di Noè, un giovane uomo che nel diciannovesimo secolo a Parigi, viaggio su un dirigibile con un solo scopo in mente: trovare Il libro di Vanitas. L'improvviso attacco di un vampiro lo conduce all'incontro con il misterioso Vanitas, un medico specializzato in vampiri e, con grande sorpresa di Noè, un comune essere umano. L'uomo ha ereditato sia il nome che il libro del Vanitas della leggenda e usa il grimorio per guarire i suoi pazienti. Dietro questo comportamento gentile però, si cela qualcosa di sinistro...La nostra veloce carrellata termina per ora qui.Tra questi c'è il titolo che attendete con più impazienza?