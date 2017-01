Riportiamo i nuovi annunci per i simulcast invernali di, ricordiamo che le seguenti serie saranno rilasciate con sottotitoli in italiano.Un altro nuovo simulcast prende il via questa sera. Si tratta della terza stagione della serie Yowamushi Pedal dal titolo Yowamushi Pedal New Generation . Gli episodi saranno disponibili oA proposito di Yowamushi Pedal New Generation: Combinando le proprie forze la squadra di ciclismo del Liceo Sohoku ha sconfitto i campioni dell'Accademia Hakone alla corsa interscolastica nazionale e ha ottenuto un'impressionante vittoria. Ora che la calda estate è finita e Kinjou, Makishima e Tadokoro hanno lasciato la squadra, gli studenti del primo anno Onoda Sakamichi, Imaizumi Shunsuke e Naruko Shoukichi, assieme al nuovo capitano Teshima Junta, del secondo anno, e il vice capitano Aoyagi Hajime si stanno preparando per la prossima corsa interscolastica. Per riprendersi il titolo di campioni, i rivali della Hakone hanno aggiunto nuovi membri alla squadra. A capo del liceo Kyoto Fushimi c'è lo straordinario corridore Midousuji Akira. Le migliori scuole della nazione stanno affinando le proprio capacità per arrivare alla vetta della gara. Nuovi amici, nuovi rivali e nuovi scontri... Il sipario si alza su questa appassionata serie!Le feste sono ufficialmente finite, ma gli annunci della stagione invernale no! Arriva su Crunchyroll Chiruran 1/2 . Gli episodi saranno disponibiliA proposito di Chiruran 1/2. Forte, intensa e graziosa! È in arrivo la più rilassata Shinsengumi della storia!! Spin-off ufficiale della serie "Chiruran Shinsengumi Requiem di Hashimoto Eiji (disegni) e Umemura Shinya (storia) Ecco la rilassata vita quotidiana dei guerrieri della Shinsengumi.Continuano gli annunci per la stagione invernale 2017. Piacevole! , tratto dal manga sulla cucina italiana di Nab_At/Atsuko Watanabe , va ad aggiungersi alla proposta simulcast. Gli episodi saranno disponibili ogniA proposito di Piacevole. La studentessa delle superiori Morina Nanase inizia a lavorare alla Trattoria Festa, un ristorante italiano dove lavorano personaggi piuttosto eccentrici... e dove inizierà a maturare come persona grazie alla sua cucina speciale.La serie televisiva Piacevole è diretta da Hiroaki Sakurai e animata da ZERO-G. Il manga originale Piacevole! My Italian Cooking è pubblicato in formato digitale sul sito Comico e tramite app. Una versione in lingua inglese è disponibile su Crunchyroll per gli utenti premium.Anche oggi nuovi annunci relativi ai simulcast invernali. Arriva OneRoom! Il primo episodio di OneRoom! sarà disponibile a partire dall'A proposito di OneRoom. Tu sei il protagonista. Un nuovo progetto di anime virtuale da SMIRAL Animation, gli stessi delle serie " Anitore " e "Makuranodanshi." Questa volta, si tratta di tre storie che si svolgono tutte in una sola stanza (la tua!) Kantoku , noto illustratore della serie di romanzi T he "Hentai" Prince and the Stony Cat. , ha creato i personaggi e Yasuhiro Okuda (character designer della serie Magical girl lyrical Nanoha ) li ha ridisegnati per l'animazione.Personaggi:Yui Hanasaka (episodi 1-4):Canzone: "Harumachi Clover"Una diciassettenne al terzo anno di superiori. Ha vissuto in Hokkaido, ma da poco si è trasferita a Tokyo per studiare prima degli esami di ammissione all'Università. Vive grazie a sua sorella che è in cerca di lavoro.Natsuki Momohara (episodi 5-8)Canzone: "Natsuzora Yell"Sorella minore del protagonista, 14 anni e al secondo anno delle superiori. Durante le vacanze estive abita nella stanza del fratello che lavora a Tokyo.Moka Aoshima (episodi 9-12):Canzone: "Kibou Refrain"Amica d'infanzia del protagonista, cantautrice 21enne. Ha debuttato ufficialmente, ma non ha saputo portare avanti la sua carriera professionale. Insegue ancora il suo sogno, ma lavora part-time a Tokyo.

Il secondo annuncio di oggi riguarda l'arrivo di MARGINAL#4 the Animation.

Gli episodi saranno disponibili ogni giovedì alle 17:30 (orario italiano) a partire dal 12 gennaio 2017.

A proposito di MARGINAL#4 the Animation

Il 13 febbraio, mentre i fiocchi di neve danzano nell'aria, alla Pythagoras Production nasce un nuovo gruppo di idol che porterà i loro baci ai confini della galassia: i Marginal #4. Atom Kirihara, Rui Aiba, L Nomura e R Nomura concentrano i loro sforzi nella loro carriera per la gioia delle fan! Continuano a maturare come idol assieme al gruppo più anziano che domina la scena dell'intrattenimento, Lagrange Point, e quello più giovane che prepara il proprio debutto, Unicorn Jr. Quando scendono dal palco, però, sono normali studenti delle superiori con una caotica vita scolastica!

Questa è la storia dei Marginal #4, uno slice-of-life scolastico su un gruppo di idol che brilla più delle stelle.

I membri dei Marginal #4, con le loro personalità uniche, tessono sogni e legami. Quando questi due fattori si uniscono, il risultato è un'esplosione cosmica!





Concludiamo gli annunci con un gradito ritorno nel palinsesto di Crunchyroll: SUPER LOVERS 2, tratto dal manga di Miyuki Abe e animato da studio DEEN.

Gli episodi saranno disponibili ogni giovedì alle 18:00 (orario italiano) a partire da domani 12 gennaio.

Dopo aver lasciato il Canada per trasferirsi in Giappone, Ren si sta finalmente abituando a vivere con i tre fratelli e il locale di Haru comincia ad avere fortuna... quando giunge la madre, Haruko, che vuole portare Ren con sé in Svizzera! Lo shock per la dichiarazione improvvisa, proprio quando si stavano avvicinando, porta Haru e Ren a nuovi disaccordi. Altri problemi all'orizzonte?!

