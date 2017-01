Your name.: Animeclick.it e Nexo Digital vi mandano al cinema con lo sconto!

dal 23 al 25 gennaio

Pochi giorni fa abbiamo riportato la lista delle sale (tuttora in aggiornamento) che aderiranno, nei giorni, alla proiezione di Your Name. di Makoto Shinkai : quest'oggi abbiamo invece il piacere di fornirvi, grazie alla disponibilità di, un coupon che, presentato alla cassa del vostro cinema, vi garantirà uno sconto sul prezzo del biglietto. Potete trovare il coupon da scaricare e stampare nella gallery a fondo news.Il film di Shinkai , uscito nelle sale nipponiche a fine agosto, continua intanto a macinare record su record: al 9 gennaio ha incassato infatti la cifra di 22,92 miliardi di yen (circa 187 milioni di euro), posizionandosi al momento al quarto posto nella classifica dei film di maggior successo di tutti i tempi in Giappone, dietro La città incantata (30,8 miliardi), Titanic (26,2 miliardi) e Frozen (25,48 miliardi).