Ricordate il fantasy demenzialeUna nuova serie anime ispirata al manga di Hiroyuki Eto è in arrivo, ad annunciarlo è il magazine Shonen Gangan diAl momento non viene detto altro ma saremo pronti a darvi maggiori informazioni("Gira gira, cerchio magico"), pubblicato in sedici volumi per la casa editricedal 1992 al 2003, di base era la più classica delle storie fantasy. Quando il re del male Giri si risveglia, tocca al valoroso guerriero Nike e alla maga Kokori (Kukuri in originale) partire per un lungo viaggio allo scopo di debellarlo. Fin qui tutto normale, se non fosse che Nike è un ragazzino vanesio cresciuto dai suoi genitori al solo scopo di renderlo un valoroso guerriero, che essere dei guerrieri va di moda e porta fama e ricchezza, e che la giovane maga è impacciatissima, ciecamente innamorata del suo compagno e capace di evocare le creature e le magie più strane e inutili del mondo.Il mondo diè dunque una parodia dei classici giochi di ruolo fantasy (in particolar modo di, all'epoca prodotto dallastessa), popolato di personaggi assurdi e demenziali (come il succitato Hedvarg, un vecchietto baffuto in gonnellino che non perde occasione per mostrare al pubblico la tradizionale e sgradevolissima danza di cui è maestro) e racconta la sua avventura in maniera comica e divertente.Il manga è stato pubblicato in Italia da, ma la pubblicazione si è interrotta al nono dei 26 volumi previsti.Dal manga disono state tratte due serie televisive (nel 1994 e nel 2000), un film animato e diversi videogiochi.In Italia, le due serie sono state trasmesse dallacol titolo di Guru Guru - Il girotondo della magia (trasmessa fra il 2001 e il 2002) e Guru Guru - Batticuore nella magia (trasmessa nell'estate 2004).(l'attuale) ha pubblicato sia le videocassette e i dvd della prima serie sia il manga, interrotto però dopo pochissime uscite e sfortunatamente mai più ripreso.