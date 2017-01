Il portavoce del Ministero del Turismo, Keichii Ishii, ha annunciato il raggiungimento di unper quello che riguarda il numero di visitatori stranieri nell'anno appena terminato: nel 2016 infatti sono stati superati i 20 milioni di ingressi nel paese. Per la precisione sono statii turisti che si sono riversati lungo l'arcipelago per scoprire le bellezze del paese.Seppur la crescita sia inferiore rispetto a quella del 2015 (22% contro il 47% dell'anno prima), si conferma però un, a cui gli organi di stampa e di governo stanno dando risalto ed interesse, nell'ottica di mantenerlo e migliorarlo. Stando a quello che ha dichiarato il Ministro durante la conferenza stampa, l'ottimo risultato è frutto delle, rapide e di livello nazionale applicate nel settore del turismo, che il governo vede come un fattore chiave della crescita economica.A questo scopo infatti, oltre a facilitare la normativa sui visti e ad aumentare il numero di negozi duty-free dedicati ai turisti, si è cercato di snellire le procedure doganali e di facilitare la comprensione per i viaggiatori adottando nuovi simboli e maggiori spiegazioni in altre lingue oltre al giapponese. Tutto ciò, ha affermato Ishii, ha senza dubbio contribuito a questo boom di visitatori.Ma il governo non vuole sedersi sugli allori, anche perchè fra il terremoto che ha colpito la Prefettura di Kumamoto e parte del Kyushu e il rallentamento dell'economia cinese, si è visto che la spesa complessiva data dai visitatori stranieri nel corso del trimestre luglio-settembre è stata di 971,7 miliardi di yen, (circa 80 milioni di euro) in calo del 2,9 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2015.L'obiettivo è raggiungereper il 2020, anno delle Olimpiadi a Tokyo.Noi di Animeclick abbiamo sicuramente fatto la nostra parte, infatti le foto di questo articolo sono tutte tratte dal Reportage dell'ultimo viaggio estivo!Ps: Vorresti andare in Giappone ma non sai come fare?Animeclick.it propone viaggi pensati esclusivamente per il nostro sito dall'agenzia Miki Travel, leader del settore. Per conoscere tutte le info pratiche (costi, date, itinerari, ecc...) visita il nostro sito Viaggi in Giappone con Animeclick.it E per tutte le ultime novità c'è la nostra pagina Facebook correlata! E mentre aspetti di partire ammira le splendide foto della nostra bacheca Pinterest Fonte consultata: