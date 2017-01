Usagi Tsukino frequenta la seconda media. È una ragazza un po' goffa e piagnucolona, ma piena di energia. Un giorno incontra Luna, una gatta nera con una mezzaluna sulla fronte, che le dona una spilla che le consente di trasformarsi in Sailor Moon: la bella guerriera dell'amore e della giustizia. Come guerriera della giustizia, Usagi ha la missione di ritrovare il Cristallo d'Argento Illusorio con le altre guerriere e proteggere "Princess Serenity", la principessa del regno della Luna. Tuttavia, la regina del Dark Kingdom (Queen Beryl) invia i suoi servitori a Tokyo per cercare il cristallo e il suo immenso potere, causando una serie di strani eventi che cambieranno la vita di Usagi.

(Clicca per il box di commenti all'episodio 25)

(Clicca per il box di commenti all'episodio 26)

(Clicca per il box di commenti alla serie)

Stante la programmazione giornaliera della prima TV italiana, Sailor Moon Crystal giunge di già al termine anche del secondo arco narrativo (Black Moon) con l'episodio 26.Come già accennato in una precedente nota , da oggi partirà un ciclo di repliche con gli episodi sempre programmati ai medesimi orari della prima messa in onda, ovvero verso le 9:00 di mattina e le 17:30 al pomeriggio (tutti i giorni) con conferma anche per la trasmissione dell'episodio serale alle 21:50 circa (dal lunedì al sabato). Il tutto in attesa di possibili novità nel palinsesto...Con l'occasione apriamo anche stavolta uno spazio per i commenti per il bilancio sugli ultimi episodi e la serie in generale (box commentabili a seguire).