La King Records , etichetta discografica giapponese, e la, compagnia di animatori, hanno lanciato un nuovo progetto congiunto:; il tutto consiste in diversi programmi per allenarsi utilizzando canzoni popolari provenienti da anime. Secondo voi qual è stata la canzone scelta per fare una prima dimostrazione di 150 secondi su YouTube? Chiaramente…, celeberrima opening di Neon Genesis Evangelion La canzone è stata utilizzata per la prima stagione del programma televisivo, il quale ha debuttato su Tokyo MX e Sun TV l’11 gennaio. La serie durerà 12 episodi, completando la sessione.Ecco il video di dimostrazione, buono sia per principianti e chi sta in un livello intermedio.Il programma è supervisionato da Nobuhiko Eda, un assistente professore alla facoltà di Scienze Sportive alla. Goru Takahashi, 46 enne musicista ed istruttore è il coreografo dello show, oltre ad essere il fratello minore di Yoko Takahashi, cantante proprio ella opening di Evangelion. La seiyuu Yuki Takada , la ballerina e membro delle Q’ulle, Yakko e Sakura Asahina, una ragazza di 17anni animata in CG doppiata da Takada, si uniranno nelle dimostrazioni.PV della premiereVisual di Sakura AsahinaVideo d’introduzione di AsahinaKoi Dance di Asahina