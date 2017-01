Lelouch Vi Britannia (Code Geass) Leonardo Watch (Blood Blockade Battlefront) Victor Nikiforov (Yuri!!! on Ice) Osamu Dazai (Bungou Stray Dogs) Klaus Von Reinherz (Blood Blockade Battlefront) Steven A. Starphase (Blood Blockade Battlefront) Suzaku Kururugi (Code Geass) Yuri Katsuki (Yuri!!! on Ice) Kirito (Sword Art Online) Yuri Plisetsky (Yuri!!! on Ice)

Torniamo ad occuparci delle consuete classifiche mensili di NewType: grazie al recente annuncio di un sequel, i personaggi di Code Geass ritornano a dominare i ranking, con Lelouch e C.C. in cima rispettivamente alle graduatorie maschili e femminili, mentre anche Suzaku, Kallen e Shirley riescono a entrare in top ten. Anche tra le serie, Fukkatsu no Lelouch riesce a mettere alle spalle nientemeno che l'anime del momento Yuri!!! on Ice (che piazza comunque ben tre personaggi nella classifica maschile) e Kekkai Sensen , di nuovo sulla cresta dell'onda grazie all' imminente seguito