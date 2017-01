Masamune-kun's Revenge 02 Titolo italiano: Cenerentola non sorride

Titolo Originale: Cinderella wa Warawanai

Titolo Inglese: Cinderella Doesn`t Smile

Titolo Kanji: シンデレラは笑わない

Data italiana: 12/01/2017

Data in patria: 12/01/2017

Durata: 24 minuti

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Da bambino il povero Makabe Masamune era alquanto in sovrappeso e per questo era preso di mira dai bulli e in particolare da una certa Aki Adagaki. Dopo anni di allenamento nel fisico e nello studio Masamune si presenta alle superiori come un ragazzo figo che eccelle sia nello studio che nello sport. Determinato a vendicarsi della sua aguzzina d'infanzia, si iscrive al suo stesso liceo per trovare l'occasione di umiliarla. Riuscirà nel suo intento oppure no?