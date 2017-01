Seiren 01 Titolo italiano: Decisione

Titolo Originale: Ketsudan

Titolo Inglese: Decision

Titolo Kanji: ケツダン

Data italiana: 09/01/2017

Data in patria: 05/01/2017

Durata: 24 minuti

Seiren

Episodio 01 Episodio 01 Data: 09/01/2017

VVVVID

Audio: / Sub:

Risoluzione: 1280x720 Totale voti: 14 6 3



Seiren 02 Titolo italiano: Tra i monti

Titolo Originale: Yamaoku

Titolo Inglese: Deep in the Mountains

Titolo Kanji: ヤマオク

Data italiana: 13/01/2017

Data in patria: 12/01/2017

Durata: 24 minuti

Seiren

Episodio 02 Episodio 02 Data: 13/01/2017

VVVVID

Audio: / Sub:

Risoluzione: 1280x720 Totale voti: 8 5 1



Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Shōichi Kamita è uno studente delle superiori la cui vita è divisa fra lo studio per gli esami di accesso all'università e le preoccupazioni per il futuro. A cambiare la sua esistenza tra i banchi di scuola sarà l'incontro con alcune ragazze, ognuna delle quali lascerà in lui un ricordo indelebile e unico. Seiren è una commedia dall'atmosfera romantica, "onesta" come vuole esprimere lo stesso titolo tradotto in italiano.