Saga of Tanya the Evil : la vostra impressione

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Tanya Degurechov, capelli biondi, occhi azzurri, carnagione pallida e quasi trasparente, è sempre in prima linea, vola sui campi di battaglia e uccide senza alcuna pietà il nemico. Nonostante il suo difetto di pronuncia, comanda un'intera armata. Tanya faceva parte dell'élite burocratica giapponese, ma per via delle ire di un dio, si è reincarnata nel corpo di una ragazzina, e ora non pensa ad altro che all'ottimizzazione e all'avanzamento della sua carriera, e ciò la rende la più pericolosa strega dell'Armata Imperiale.