La storia di Kikuhiko e Sukeroku è conclusa, il flash back è finito, ora seguiamo le vicende di Yotaro a dieci anni dalla sua scarcerazione. Yotaro ne ha fatta di strada, da quando ha deciso di diventare Rakugo-ka, dopo aver assistito ad uno spettacolo durante la prigionia, ed è divenuto allievo di Kikuhiko-Yakumo. Ora è diventato Shin'uichi e ha preso il nome di Sukeroku, l'eterno amico-rivale di Kikuhiko-Yakumo. Il rakugo è più in crisi che mai ed ormai in Giappone rimane solo un teatro a Tokyo, dopo che ha chiuso anche quello di Kyoto. Kikuhiko-Yakumo vuole portare il rakugo con sé nella tomba, ma Yotaro non si vuole arrendere e intende modernizzare questa forma d'arte, inventando nuove storie. Intanto Konatsu ha avuto un bambino da una misteriosa relazione, non vuole rivelare chi sia il padre. Yotaro vorrebbe prendersi cura, sia di lei, che del bambino, la fiera Konatsu glielo permetterà?nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.