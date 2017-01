Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 2 e l'8 gennaio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



La classifica di vera entrata nel nuovo anno ci fornisce un quadro molto simile a quello già dipinto nello scorso appuntamento con molte poche nuove uscite nelle zone più alte.

Nel quadro di riposizionamento, vediamo tornare su i titoli Jump e il nuovo podio è ora composto da Blue Exorcist, Food Wars! e Seraph of the End.



Sono sempre presenti Black Butler e Tokyo Ghoul:re, Gintama e Toriko (volume conclusivo) riguadagnano qualche posizione mentre tra le migliori nuove uscite ci sono Yowamushi Pedal e Amaama to Inazuma ma non nelle prime dieci posizioni.