tra il 2 e l'8 gennaio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Anche nel nuovo anno inoltrato l'onda è ancora lunga e vediamo che il romanzo di, recentemente annunciato anche nel nostro paese, ha ancora abbastanza vendite da portarsi al primo posto della classifica. Lo seguono lo spinoff die il volume specialeQuasi nessuna nuova uscita nel resto della classifica ad eccezione del nuovo volume di Eromanga-sensei, dopodiché ci sono sempre Re:Zero, Bleach, Tokyo Ghoul:re ed altri titoli già presenti da alcune settimane. Si conferma poi un riscoperta per la serie Youjou Senki ovvero Saga of Tanya the Evil in virtù della trasmissione della serie anime.