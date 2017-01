High & Low ~ Trailer ufficiale

Il leggendario e potente team Mugen un tempo dominava la città, incontrando la sola resistenza dei formidabili fratelli Amamiya, gli unici in grado di tenergli testa.

Ma poi, lentamente, Mugen si è disgretato e gli Amamiya sono scomparsi senza lasciare traccia, finché prende pied un gruppo di cinque gang: Sannoh Hoodlum Squad, White Rascals, Oya High School, Rude Boys e Daruma Ikka. Si auto-ribattezzano G-Sword, e chiamano SWORD l'area da loro controllata, dalle iniziali dei nomi di ciascun gruppo.

Forse ai giapponesi la parola otaku andrà ancora un po' stretta, ma ormai sappiamo abbastanza bene che quando nel Paese del Sol Levante si parla di "trend" che prendono piede, prassi vuole che si cerchi di cavalcarne l'onda nella maniera più gloriosa possibile, per così dire.Ecco perché, quando un progetto multimediale di tendenza comearriva ad incontrare il mitico quartetto di mangaka di Osaka, le celeberrime, i cui zoccoli duri di fan non potrebbero essere più diversi tra loro, ci viene da pensare che in fondo hanno sempre ragione loro: "In questo mondo non esistono coincidenze, esiste solo l'inevitabile", ci ricordano le CLAMP.nasce nel 2014 come progetto più multimediale che live action, ideato da Hiro degli EXILE per la promozione dei tanti componenti dell'omonimo gruppo di attori, ballerini e cantanti, e dei Gekidan Exile, i cui componenti li ritroviamo ad esempio nel cast di Tokyo Ghoul Nella storia, la musica ha un ruolo fondamentale, quasi un "musical" grazie alle diverse theme o team song inserite. Si tratta di un progetto che nel solo anno 2016, secondo Oricon, si è aggiudicato la 15° posizione assoluta tra i franchise che più hanno saputo vendere in Giappone.Si contano al momento due drama , tre film, e un'altra coppia di film in arrivo, nonché un account Instagram, un ristorante a tema con esposizione temporanea, un album musicale, un singolo e un concerto LIVE, sino alla recentissima notizia della collaborazione con le CLAMP per la realizzazione di un manga ad hoc che partirà in primavera perE "l'ingerenza" delle favolose di Osaka per l'appunto non è affatto casuale: il quartetto si è fatto appassionare e coinvolgere dalla storia sin dal suo debutto, al punto da monopolizzare (o quasi) nel tempo il proprio account Twitter ufficiale con post sul tema, e soprattutto, diversi fan-art e schizzi dei personaggi.Lo scorso settembre, Nanase Ohkawa ha quindi scritto una recensione del primo film del progetto, poi pubblicata nel quotidiano Asahi.A quanto pare, questo spirito otaku tanto si è speso in merito da "auto-invitarsi" con successo per un progetto manga ufficiale sul tema.Ancora non si conosce quanta e quale parte dell'opera originale il manga adatterà, o se si tratterà eventualmente di un nuovo arco; il fumetto con ogni probabilità sarà comunque pubblicato sulla rivista Shonen Magazine.Potremmo inoltre azzardarci a ritenere che forse sarà Mokona ad occuparsi dei disegni, almeno a giudicare dagli schizzi postati su Twitter, che già suggerirebbero un'idea del comparto grafico del progetto.Quanto al precedente adattamento manga di High&Low, invece, si è trattato di uno shonen disegnato da Masami Hosokawa per Bessatsu Shonen Champion di: nei tre volumi editati tra novembre 2015 e ottobre 2015, esso riprende solo una parte della storia, ovvero il primo live action, con un'impronta più seria rispetto a quanto narrato nel drama.Segnaliamo, per completezza, che diversi sono gli attori di spicco del panorama nipponico ad essere lentamente coinvolti nel progetto di High & Low, tra cui Masataka "Tokyo Ghoul" Kubota , il versatile Saito Takumi , ma anche Yuki Yamada Kento Hayashi , Yu Inaba, Goki Maeda.Delle CLAMP apprezzeremo invece in primavera anche il character design dell'anime KabuKibu! Si ringraziano sentitamente Laura e Valentina per la collaborazione nel reperimento delle fonti