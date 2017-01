Novità

Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Il divertimento è assicurato per i lettori di tutte le età! Arrivato dal futuro per impedire al giovane Nobita, impacciato e scansafatiche, di commettere gli errori di cui i suoi discendenti dovranno altrimenti pagare le conseguenze, Doraemon cerca con i mezzi più disparati e fantasiosi di risollevare le sorti del suo maldestro “assistito”... Chissà quali mirabolanti magie avrà in serbo?!

Fujio F. Fujiko Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 6.90