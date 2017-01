Teaser Trailer

La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l'ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro. La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del ReLife Research Institute, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno. Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.

Sangatsu no Lion - Un marzo da Leoni - sport, slice of life, sentimentale, commedia - film (18 marzo e 22 aprile 2017) - sport, slice of life, sentimentale, commedia - film (18 marzo e 22 aprile 2017)

Rei conduce un'esistenza silenziosa, tormentato da ricordi e sensi di colpa. Un giorno si trasferisce nel Rione Giugno, poco distante dal Rione Marzo in cui vivono tre sorelle: Akari, Hinata e Momo. Da quando le ha conosciute, Rei ha intrapreso un cammino che, seppur lungo e difficile, potrà portarlo a un cambiamento. Così la sua vita si divide fra il lavoro – è un giocatore professionista di shogi –, lo studio e i momenti con Akari, Hinata e Momo.

L'arte di un gioco che può salvare una vita.

Utsukushii Hoshi - A Beautiful Star - fantascienza, slice of life (da romanzo di Yukio Mishima) - film (maggio 2017) - fantascienza, slice of life (da romanzo di Yukio Mishima) - film (maggio 2017)

La famiglia Osugi è composta dal padre Shigeichiro, dalla madre Iyoko e dai figli Kazuo e Akiko. Si ritiene che il padre arrivi da Marte, la madre da Giove, il figlio da Mercurio e la figlia da Venere: sono orgogliosi di essere alieni, ma tengono celate con cura le loro vere identità, infatti Shigeichiro lavora nelle previsioni del tempo, la moglie è presa da un bizzarro lavoro legato all'acqua, il figlio è un part-timer e la giovane Akiko è una studentessa universitaria con un complesso per la bellezza.

Insieme lotteranno per salvare l'umanità dalle armi nucleari che minacciano il mondo.

Super Salaryman Mr. Saenai - commedia, lavoro, superpoteri - drama (14 gennaio 2017)

Saenai è un tipico salaryman di mezz'età, sposato con Eiko e padre di due figli, maschio e femmina. E' vagamente insoddisfatto della propria vita... almeno fino al giorno in cui riceve una supertuta con superpoteri da un uomo misterioso, e accetta la missione di proteggere il mondo.

Tokyo Tarareba Musume - sentimentale, commedia - drama (gennaio 2017)

La trentenne Rinko lavora come sceneggiatrice, ma non ha successo, né un fidanzato; ha però le due amiche Kaori e Koyuki, che incontra regolarmente in un bar. Il loro incontro avviene durante le Olimpiadi a Tokyo. Qui le ragazze, coetanee, cercano uno sfogo sulle rispettive situazioni lavorative e sentimentali, e si inventano scenari "e se... (what if)."







La stagione invernale è in arrivo, e i video promozionali proseguono; per fare un po' di ordine, raccogliamo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto arriveranno nei cinema giapponesi.In sottofondo al primissimo teaser trailer udiamo la theme "Sakura" cantata da Sonoko Inoue:Ricordiamo che ad interpretare i due protagonisti sono stati scelti Taishi "Prison School" Nakagawa per il ruolo di Arata e la giovane Yuna Taira su Chizuru; a dirigerli ci sarà Takeshi Furusawa (Another, Clover).Nel nuovo trailer udiamo le theme di entrambi i film: "Be Noble" di Boku no Lyric no Bōyomi è quella del primo film, mentre "Haru no Uta" di Sakura Fujiwara, che si sente più avanti nel video, è il tema portante del secondo film.E' uscito anche un nuovo poster che includiamo nella galleria a fondo pagina:A dirigere il film vi sarà Keishi Otomo (Rurouni Kenshin, Museum ) mentre nel ruolo di Rei Kiriyama vedremo l'attore Ryunosuke Kamiki As the Gods Will , Rurouni Kenshin, Kazoku Game Samurai Sensei ).Dal romanzo del celebre Yukio Mishima, pubblicato nel lontano 1962 danel cast dici saranno Kazuya Kamenashi ( Ore Ore , Kaitou Yamaneko) e il veterano Lily Franky.