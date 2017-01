Amazon sta lanciando un nuovo servizio di video on-demand dedicato agli anime

come Akira e Paprika, e anche esclusive come

non viene accontentato dalle tv generaliste.

Era nell'aria ora possiamo annunciarlo:, una risposta (almeno negli Stati Uniti) a Netflix e Crunchyroll. Stiamo parlando di un nuovo canale al suo servizio di sottoscrizione VOD per gli Stati Uniti:. Questo servizio costerà 4,99 $ al mese, consentendo l'accesso a più di 1.000 titoli di anime tra prime visioni, come Scum's Wish Blue Exorcist: Kyoto Saga , film che hanno fatto la storia,Questo nuovo servizio si rivolge al potenziale di appassionati di animazione giapponese che secondo il vice presidente per i contenuti video digitali su Amazon, Michael Paull, è "grande e forte" maIl vice presidente, in una intervista al The Hollywood Reporter, si augura quindi che questi appassionati possano "amare la grande varietà di programmazione che stiamo per offrire".Questo nuovo servizio farà parte di, una selezione di servizi di streaming standalone che l'azienda ha lanciato nel dicembre 2015 e che funge da servizio VOD per canali americani come HBO, Cinemax, Showtime, Starz, NBCUniversal’s Seeso e Machinima.E in Italia? C'è da giurare che sicuramente Amazon non abbandonerà l'Europa, così come hanno fatto i suoi competitor.Possiamo già segnalare però che sono disponibili sub ita due nuovi titoli nel servizio leggi qui articolo a riguardo): The Great Passage (Sub Ita) e Onihei (Sub Ita).