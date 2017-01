Siete fan di Steins;Gate ma sentite di non avere abbastanza gadget o indumenti che possano mostrare il vostro amore? Il negozio onlineha per voi scarpe, orologi ed un portadocumenti ed un orologio, tutto ovviamente a tema del videogame Steins;Gate 0 Il portadocumenti è in pelle ed ha un distintivo metallico che sembra proprio quello della Future Gadget Laboratory, che potrete vedere proprio nel gioco. Il tutto viene a costare 14.800 yen, ovvero 121 euro.Le scarpe sono perlopiù di pelle sintetica e le suole sono in gomma. I numeri disponibili sono 34 e mezzo, 36, 38, 40, 43 e 46 e mezzo. Tutte le misure sono disponibili per il prezzo di 10.800 yen, quasi 89 euro.L’orologio è in acciaio inossidabile con cinturino dell’orologio in pelle e costa 19.800 yen, ovvero 162 euro