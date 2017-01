01) "Chicken Line" by SKE48, ending del film PriPara Mi~nna no Akogare Let's Go PriPari

02) "Fantastic Time" by Hey!Say!JUMP, opening di Time Bokan 24

(288,361 copie vendute)

"Jinsei wa Subarashii" by Johnny's West, seconda opening di Ace Attorney

06) "Gyakuten Winner" by Johnny's West, prima opening di Ace Attorney

(129,394 copie vendute)

"Hane" by Koshi Inaba, quarantaduesima opening di Detective Conan (123,490 copie vendute)









09) "Hitomi no Oku no Milky Way" by FLOWER, prima ending di The File of Young Kindaichi Returns Season 2

"SIX SHAME FACES ~Kon'ya mo Saiko~!!!!!!" by Mr. Osomatsu

(75,153 copie vendute) 10)by Aya Endo , Kenichi Suzumura, Takahiro Sakurai, Yuichi Nakamura, Hiroshi Kamiya, Jun Fukuyama, Daisuke Ono, e Miyu Irino, seconda ending di(75,153 copie vendute)