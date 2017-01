Shin Ichijō e 7 nuovi studenti si iscrivono all’accademia Edel Rose per cercare di realizzare il loro sogno: diventare i nuovi Prism Stars e comparire nei prossimi Prism Show.

Tuttavia Jin Norizuki della Schwarz Rose ordisce un complotto che mette in pericolo l’esistenza della Edel Rose. Di conseguenza la formazione degli "Over The Rainbow" è costretta ritirarsi dalle scene a tempo indefinito, per tentare di salvare l’accademia. Gli artisti si separano e percorrono strade differenti al fine di fare fronte ad un immenso debito: Kōji va a Hollywood per produrre colonne sonore cinematografiche; Kazuki intraprende una ricerca delle radici per scoprire le proprie origini; Hiro affronta un allenamento speciale per migliorarsi ulteriormente.

Il testimone viene passato ai nuovi membri, il sipario sta per alzarsi ancora una volta, la Prism King Cup si svolge in circostanze tumultuose, chi sarà il prossimo King of Prism?





Il film ha seguito il gruppo Over The Rainbow e del suo debutto. Con lo scopo di emulare la boy band molti studenti si iscrivono alla accademia Edel Rose. Hiro e altri ragazzi iniziano a esercitarsi per poter partecipare ad un evento che si tiene ogni quattro anni chiamato Prism King Cup. Tuttavia ottenere la vittoria non è così facile poiché un gruppo rivale chiamato ''Schwarz Rose'' fa la sua comparsa... I protagonisti cercano di diventare Prism King facendo battere i cuori di tutte le ragazze solo per loro!

Il sito ufficiale di King of Prism: PRIDE the HERO , il nuovo lungometraggio animato dedicato ai pattinatori-idol del brand KING OF PRISM (a sua volta spinoff delle pattinatrici-idol PriPara costola di Pretty Rhythm ), ha rilasciato un video promozionale esteso, che ci rivela il debutto sui grandi schermi nipponici per ilprimo breve PV:Nello staff di produzione ritroviamo molti nomi del primo film sui pattinatori-idol: Masakazu Hishida , già regista dei vari anime dedicati a Pretty Rhythm Jou Aoba alla sceneggiatura; Yoshihiro Otobe alla direzione della CGI; Mai Matsura al character design; il tutto ancora presso laNel cast di doppiaggio ritroviamo: Tetsuya Kakihara che interpreterà Kouji Mihama; Tomoaki Maeno che interpreterà Hiro Hayami; Toshiki Masuda che interpreterà Kazuki Nishina; Shinichiro Miki che interpreterà Jin Norizuki.Il primo film, che ha debuttato nel gennaio 2016, ha guadagnato circa 800 milioni di yen e venduto 460.000 biglietti, il BD e DVD sono usciti il 17 giugno con in allegato un corto originale.Il produttore di giocattoli Takara Tomy e lo sviluppatore di videogiochi syn Sophia hanno lanciato il fanchise Pretty Rhythm con il gioco arcade Pretty Rhythm Mini-Skirt nel 2010. La storia di questi giochi parla di aspiranti idol che vogliono partecipare ai Prism Shows, un nuovo tipo di eventi che combina pattinaggio, canto, danza e moda. Il franchise ha ispirato quattro serie animate, tre film e un nuovo franchise di pattinaggio sul ghiaccio chiamato PriPara che comprende serie anime