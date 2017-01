Miss Kobayashi's Dragon Maid 02 Titolo italiano: Kanna, il secondo drago! (alla faccia dello spoiler)

Titolo Originale: Dai Ni no Dragon, Kanna! (Netabare Zenkai Desu ne)

Titolo Inglese: Second Dragon, Kanna! (We're Totally Spoiling Here)

Titolo Kanji: 第二のドラゴン, カンナ! (ネタバレ全開ですね)

Data italiana: 18/01/2017

Data in patria: 18/01/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 12 0 0



Altri Voti

4 Destroyer Zilla Metaldevilgear Kairte otakuanonimo

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Kobayashi vive da sola in un appartamento fino al giorno in cui salva Tooru e finiscono per vivere assieme. Tooru ha un aspetto umano ma è in realtà un drago e guarda con aria di superiorità gli umani, ritenendoli inferiori e sciocchi. Avendo un debito di riconoscenza nei confronti di Kobayashi cerca di aiutarla in varie faccende anche se non sempre tutto va secondo i piani.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.