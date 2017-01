Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

La storia è ambientata nel regno di Dowa, un grande paese nel tempo in cui il sovrano sta per compiere il 99esimo anno d'età. Il regno è diviso a sua volta in 13 distretti i cui apparati sono tenuti sotto osservazione dall'organizzazione ACCA che pone dieci osservatori in ciascun distretto. Protagonista è il vice comandante Jean Otis che è spesso in viaggio tra i distretti e la capitale per controllarne la situazione e il personale.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.