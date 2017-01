Chaos;Child 01 Titolo italiano: Chaos;Head \ Digital Native

Titolo Originale: Chaos;Head \ Jouhou Tsuwamono wa Jiken o Ou

Titolo Inglese: Chaos;Head \ Digital Native

Titolo Kanji: CHAOS;HEAD \ 情報強者は事件を追う

Data italiana: 11/01/2017

Data in patria: 11/01/2016

Durata: 47 minuti

Chaos;Child

Episodio 01 Episodio 01 Data: 18/01/2017

Audio: / Sub:

Chaos;Child 02 Titolo italiano: I delitti gridano contro di loro

Titolo Originale: Jiken ga Karera o Usobuku

Titolo Inglese: Sumo Sticker

Titolo Kanji: 事件が彼らを嘯く

Data italiana: 18/01/2017

Data in patria: 18/01/2016

Durata: 24 minuti

Anno 2009: Un potente terremoto di magnitudo 7.8 colpisce la città di Tokyo e al contempo uno strano incendio con fiamme di colore nero ne distrugge il quartiere di Shibuya e causando 3851 morti e 30927 feriti.Anno 2015: Nella Shibuya ricostruita, a partire dallo stesso giorno del disastro, strani incidenti e fenomeni si manifestano facendo dilagare voci sull'avvento di una "Nuova generazione di Follia".