Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Succubi, dullahan (folletti celtici senza testa) e vampiri, sono conosciuti come Demi e sono leggermente diversi da un comune essere umano. Per secoli sono stati perseguitati, pur convivendo con gli umani, ma di recente sono stati accettati come membri della società. Il manga segue un insegnante di biologia di un liceo, che per i Demi ha grande interesse, nelle sue interazioni con quelli che lo circondano a scuola, ognuno coi suoi simpatici problemi.