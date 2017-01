Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Dopo una difficile quest di emergenza, Kazuma, Aqua, Megumin e Darkness, con l'aiuto della strega Wiz e degli altri avventurieri, sono riusciti a salvare la città dall'attacco della fortezza mobile Destroyer. Tutto sembra tornato alla normale quotidianità, ma improvvisamente giunge dal regno centrale un magistrato che mette Kazuma agli arresti! Per scongiurare l'esplosione finale, hanno teletrasportato il nucleo della macchina in un altro luogo, peccato che così facendo abbiano fatto saltare in aria la residenza di un importante nobile. E ora, cosa gli accadrà?