Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

L'occhio del Re Impuro, un demone malvagio che a metà del 19° secolo aveva seminato morte e distruzione, viene improvvisamente rubato dall'accademia True Cross ove era custodito. Per evitare che l'artefatto sia utilizzato in combinazione con l'altro occhio e porti così alla resurrezione del demone, Rin e compagni sono inviati a Kyoto ma dovranno fronteggiare un oscuro complotto...nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.