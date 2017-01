s'interessa nuovamente a Fullmetal Alchemist ! In attesa dell'action figure di Edward e Alphonse Elric, che al momento rimane un prototipo, un altro celebre personaggio di Hiromu Arakawa finisce sotto i riflettori:Si tratta della prima action figure da collezione di questo personaggio.In scala 1/8 (per un'altezza complessiva di 23 cm) e completamente in PVC, questa action figure di Roy lo rappresenta con lo sguardo serio e determinato mentre si aggiusta i guanti, circondato dalle sue fiamme. Inoltre, il mantello è removibile.Dal mese di giugno entrerà in commercio, e costerà circa 13.000 yen (dai 105 ai 110€).